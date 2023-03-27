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Только два сегмента рекламы показали рост за год

АКАР: в 2022 году рост показали только реклама на радио и в интернете
Рекламный рынок в России в 2022 году просел всего на 2%, подсчитали в АКАР, росли наружная реклама и на радио. В отчете нет данных о рынке телерекламы: провайдер рекламных услуг на ТВ объясняет это снижением прозрачности рынка
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Суммарный объем рекламного рынка в России без учета ТВ-рекламы в 2022 году составил 392 млрд руб., что всего на 2% меньше, чем в прошлом году, подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Сообщение АКАР есть у РБК.

Согласно подсчетам, реклама в прессе рухнула на 41%, в интернете — на 2%. Минимальный рост удалось показать только радио (+5%) и наружной рекламе (+6%).

Общий объем рекламного рынка с учетом рекламных бюджетов на создание креативных решений, производство рекламы, маркетинг и оплату услуг рекламных агентств и посредников в 2022 году составил примерно 1 трлн руб.

Как изменился объем рынка рекламы на ТВ, АКАР не сообщает, ссылаясь на отказ провайдеров рекламных услуг на российском телевидении предоставить свою оценку объемов рынка экспертному совету организации.

В 2022 году рекламная индустрия столкнулась с одновременным значительным сокращением спроса и предложения на рекламном рынке, говорит вице-президент АКАР Сергей Веселов.

С одной стороны, из России уходили многие зарубежные компании, тратившие на продвижение товаров и услуг значительные бюджеты. С другой — сокращалось количество рекламных площадок, многие СМИ закрылись или сократили периодичность выхода.

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Больше всего пострадали от ухода зарубежных рекламодателей журналы, где доля зарубежных компаний в рекламных доходах сегмента превышала 50%, и телевидение (около 45%). Для сравнения, в других основных сегментах рекламы: интернете, наружной рекламе, радио — доля рекламных бюджетов иностранных компаний варьировалась от 12 до 18%.

В итоге радикально изменилась структура всего рекламного рынка — и на уровне рекламодателей, и на уровне рекламных структур, и на уровне рекламных площадок, поясняет Веселов. «Среди рекламодателей в топе фактически не осталось зарубежных компаний, при этом наиболее активными рекламодателями стали банки («Сбер», ВТБ, «Тинькофф», Совкомбанк), интернет-компании («Яндекс», VK, Ozon), торговые сети (Х5, «Магнит»), мобильные операторы (МТС, «МегаФон»)», — говорит он.

Также, по его словам, в рекламной индустрии, как и экономике в целом, усиливается роль государства, которое, с одной стороны, поддержало целый ряд средств массовой информации, которые являются рекламными площадками, а с другой — само является достаточно заметным игроком на рекламном рынке и в качестве рекламодателя, и в качестве владельца рекламных площадок, отмечает Веселов.

Почему в отчете АКАР нет оценки рынка ТВ-рекламы

В 2022 году целый ряд структур, как государственных, так и частных, приняли решение не раскрывать свои финансовые показатели, включая рекламную выручку, говорится в ответе Национального рекламного альянса (НРА), который продает всю рекламу на ТВ, на запрос РБК.

Это привело к снижению количества источников информации, также ухудшились ее качество и инструменты для проведения экспертизы. Кроме того, за 2022 год значительно изменилась «фундаментальная структура рекламного рынка, а именно количество доступных рекламных площадок, ландшафт рекламодателей, рекламных агентств и, что немаловажно, исследовательских компаний». «В текущих условиях НРА считает оценку объемов и динамики рекламного рынка затруднительной и настаивает на изменении подхода к анализу и повышении уровня прозрачности», — говорится в ответе Национального рекламного альянса.

В целом по итогам 2022 года наблюдается прирост на 24% по количеству новых локальных рекламодателей в продажах обособленных подразделений НРА по отношению к прошлому году, а более 30% рекламодателей увеличили свой бюджет.

Изменилась тройка категорий-лидеров на федеральном ТВ. По итогам 2022 года возглавила топ категорий по доле бюджета категория e-commerce (19%). Финансы и фарма завершили год с равной долей (16%). На локальном региональном рынке по доле бюджетов лидируют категории ретейл (39%), медицинские товары и услуги (12%) и недвижимость (12%).

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Наталья Демченко Наталья Демченко
рекламный рынок радио ТВ пресса маркетинг
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