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«Коммерсантъ» узнал о просьбе Минпросвещения запретить WhatsApp в школах

«Коммерсантъ»: Минпросвещения попросило регионы запретить использовать WhatsApp в школах
Вместо WhatsApp в Минпросвещения предложили перейти на «VK Мессенджер», пишет «Коммерсантъ». Сотрудникам школ также рекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации»
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / ТАСС
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / ТАСС

Минпросвещения порекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена в России), в рамках образовательного процесса в школах, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили газете власти Хабаровского края и Курской области, 26 августа министерство прислало письмо, в котором говорилось о запрете использовать иностранные мессенджеры и в качестве замены предлагалось перейти на «VK Мессенджер». Кроме WhatsApp, сотрудникам школ рекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации», отметили в минобразования Нижегородской области.

По данным «Коммерсанта», ограничить использование иностранных мессенджеров также советовали и родителям. Однако в Минпросвещения сообщили газете, что их рекомендации касались только учителей во время их работы с государственной системой «Моя школа», каналы общения родителей не регламентируются.

21 марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta (владеет WhatsApp, Instagram, Facebook) экстремистской и запретил ее деятельность в России. Это произошло после того, как Meta решила изменить правила модерации контента, позволив пользователям из некоторых стран (Украины, Польши, Грузии) публиковать посты с призывами к насилию в отношении военных, задействованных в российской спецоперации. Соцсети Instagram и Facebook заблокировали на территории России. При этом блокировка не коснулась мессенджера WhatsApp, так как он является средством общения, а не размещения информации.

В начале октября создатель Telegram Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому телефонов, где установлен WhatsApp. «Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой WhatsApp на прошлой неделе», — отметил Дуров, указав, что даже обновление мессенджера до последней версии может не решить проблему.

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