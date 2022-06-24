«Коммерсантъ» узнал о запрете использовать WhatsApp служащим Минэкономики

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Сотрудникам российского Минэкономразвития запретили использовать мессенджеры и программы для конференц-связи зарубежной разработки, в том числе Zoom, WhatsApp (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) и Webex, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова первому замминистра Илье Торосову и другим сотрудникам ведомства.

В письме речь идет о «недопустимости использования для служебного взаимодействия» Zoom, WhatsApp и Webex и других зарубежных аналогов. Вместо них служащим министерства рекомендовали использовать корпоративные мессенджеры VKTeam (владелец — VK) и TrueConf (владелец — АО «ТКС», 100% которой принадлежит Станиславу Солдатову).

В Минэкономики не стали «комментировать детали служебной переписки», в ответ на запрос газеты, но уточнили, что сотрудники ведомства общаются между собой «в основном средствами корпоративной электронной почты». Ведомство работает над «внедрением отечественного средства обмена мгновенными сообщениями».

Также ведомстве заявили, что запрет на использование Telegram не обсуждается.

Перевести чиновников на отечественные мессенджеры в начале июня поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тогда в его аппарате рассказывали, что платформу, разработанную VK, уже используют некоторые госслужащие. Однако власти планируют сформировать на ее основе федеральную систему и подключить к ней всех сотрудников государственных ведомств до конца 2023 года, отмечали в Минцифры, которое несет ответственность за реализацию инициативы. Заместить с ее помощью собирались не только WhatsApp, Zoom, Skype и Telegram, но и облачное ПО Google Docs и почтовый сервис Microsoft Exchange.