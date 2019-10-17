Минтранс заявил о планах развивать беспилотное метро

Узкополосная сеть — для обеспечения связью статических объектов, различных узлов управления, датчиков. Она будет использоваться там, где передаются небольшие объемы информации и время задержки сигнала не принципиально.

Вторая сеть — широкополосного доступа в интернет — нужна для обеспечения надежного функционирования беспилотных и интеллектуальных транспортных систем, современных сервисов, в том числе передачи видео. Семенов уточнил, что речь идет не о передаче развлекательного видеоконтента для пассажиров. «Нам важно получать видео того, что происходит в электричках, поездах, междугородных автобусах, чтобы иметь возможность своевременно предотвратить инциденты. Информация будет поступать в том числе в Единую систему обеспечения транспортной безопасности, а дальше — уполномоченным органам, обеспечивающим безопасность на транспорте», — рассказал он. Для беспилотников передача видео — это часть их функционального назначения.

Создание системы позволит оптимизировать управление транспортной инфраструктурой, внедрять беспилотный или высокоавтоматизированный транспорт, отслеживать грузы, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и др., рассчитывает Семенов.

По его словам, ранее частоты в смежном и пересекающемся диапазоне 360–380 МГц для пилотирования беспилотных поездов получил Московский метрополитен, и сейчас предприятие проводит испытания оборудования. Недавно в Минтрансе состоялось совещание с представителями всех метрополитенов России, они поддержали внедрение системы.

«Мировой тренд такой, что во всех крупнейших городах, где строятся новые метрополитены, используются беспилотные или высокоавтоматизированные технологии. Это касается рельсового транспорта различного назначения, например составов, курсирующих между терминалами аэропортов. Их использование значительно снижает себестоимость и повышает надежность транспортного процесса, исключая человеческий фактор», — отметил Семенов. По его информации, российские производители рассматривают возможность внедрения элементов беспилотных технологий в выпускаемых модификациях подвижного состава и разработку новых, изначально беспилотных.

Кто будет оператором системы

На данный момент оператор системы официально не выбран. Еще в сентябре 2018 года вышло распоряжение правительства, по которому использовать частоты для создания федеральной системы транспортной телематики может ООО «ГЛОНАСС-ТМ».

ГЛОНАСС-ТМ — это совместный проект оператора системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия АО «ГЛОНАСС» (владеет 25%) и оператора системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС, 75%), в капитале которого участвуют сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг и госкорпорация «Ростех». Исходя из презентации компании, ранее попавшей к РБК, ГЛОНАСС-ТМ планирует создать федеральную сеть интернета вещей из 34 тыс. базовых станций, капитальные затраты на пять лет — 53 млрд руб.

В конце прошлого года ГКРЧ выделила ГЛОНАСС-ТМ частоты 863–865 и 874–876 МГц, ссылаясь на распоряжение правительства. Этот ресурс будет использоваться для создания узкополосной сети связи, а для широкополосной нужен дополнительный, пояснил Алексей Семенов. По его словам, указанные в презентации ГЛОНАСС-ТМ планы по количеству базовых станций и капитальным затратам являются уже устаревшими. Если компания получит запрашиваемые частоты в диапазоне 350–370 МГц, планы будут пересмотрены. Бюджет на создание федеральной системы транспортной телематики он не назвал.

По словам Семенова, Минтранс уже принял концепцию федеральной системы транспортной телематики. Теперь планирует утвердить «дорожную карту» по внедрению этой системы и другие документы, описывающие права и обязанности ее оператора. ГЛОНАСС-ТМ «с большой долей вероятности» станет оператором системы, поскольку уже имеет разрешение на использование частот для создания узкополосной сети связи, пояснил Семенов.

Кто еще претендует на частоты

При этом против выделения дополнительных частот ГЛОНАСС-ТМ ранее высказывалось Минкомсвязи. Как пояснил РБК представитель министерства Евгений Новиков, причина — распоряжение правительства о выделении частот компании готовилось по другому диапазону (в самом документе не указаны конкретные полосы, которые нужно выделить компании).

Кроме того, заявку на получение частот, частично совпадающих с теми, на которые претендует ГЛОНАСС-ТМ, подала еще одна компания. Подведомственное Россвязи ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) попросило выделить ему частоты 360–370 МГц в ряде городов для трансляции сигналов оповещения в труднодоступных районах со слаборазвитой инфраструктурой связи и объектах транспортной инфраструктуры, а также для построения интеллектуальных сетей транспортной безопасности, писало издание CNews. Кроме того, РСВО рассматривает возможность запуска сетей мобильной связи стандарта LTE на указанных частотах.

Представитель РСВО сообщил РБК, что их позиция заключается в том, что ГКРЧ должна выделить частоты 360–370 МГц для неопределенного круга лиц (в таком случае включить конкретную базовую станцию в эфир сможет та компания, которая первой получит разрешение в Роскомнадзоре). «У нас имеются успешные наработки по использованию данных частот для организации выделенных сетей связи в интересах крупных промышленных предприятий. Если не выделить частоты для неопределенного круга лиц, нарушится принцип недискриминационного доступа к данному диапазону критически важных, жизнеобеспечивающих отраслей экономики, отличных от транспортной отрасли», — отметил он.

Однако, как сообщил Новиков, ранее на согласительных совещаниях против выделения частот неопределенному кругу лиц выступили военные. «Им якобы неудобно общаться со множеством пользователей, а проще с одним, хотя при выделении частот они должны будут общаться только с ФГУП «Главный радиочастотный центр», — указал он.

По словам Алексея Семенова, полоса частот 350–370 МГц может быть использована только для создания технологических сетей. «Она неинтересна операторам, так как в ней нет оборудования известных иностранных изготовителей. В ней невозможно оказывать услуги населению, в частности проводить оповещение, так как нет оборудования для приема сигнала», — констатирует Семенов.