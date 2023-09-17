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Спрос на организацию свадеб в России вырос почти в два раза

«Авито»: спрос на организацию свадеб за лето вырос почти в два раза
Аналитики зафиксировали рост спроса на организацию свадеб и выпускных по итогам прошедшего лета. В премиум-сегменте на свадьбы и корпоративы стали чаще приглашать артистов, хотя их гонорары заметно выросли
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Спрос на организацию частных мероприятий, например свадеб и выпускных, за лето 2023 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании «Авито Услуги», результаты которого есть у РБК. Наибольший рост спроса отмечается в организации фуршетов (плюс 141% год к году), заказе ведущих для мероприятий (плюс 98%) и во всех услугах, связанных с организацией свадеб (плюс 92%).

Как считали

В ходе исследования «Авито Услуги» опросили 10 тыс. респондентов по всей России (в опросе участвовали люди, которые искали эти услуги не только с помощью сервиса «Авито», но и в других каналах продаж), а также проанализировали запросы пользователей на собственной платформе в категориях «Праздники, мероприятия», «Питание, кейтеринг», «Фото- и видеосъемка». Исследование проводилось с 28 августа по 7 сентября 2023 года.

Самыми дорогими праздниками в «Авито Услугах» называют свадьбы. Так, каждый пятый россиянин, сыгравший свадьбу этим летом, потратил на организацию от 100 тыс. до 300 тыс. руб., еще почти четверть (23%) — больше 300 тыс. руб. Только 3% опрошенных организовали церемонию за 1 млн руб. и больше. На втором и третьем местах по стоимости организации — корпоративы и выпускные: почти каждый пятый (18 и 17% соответственно) потратил на организацию этих праздников свыше 100 тыс. руб.

Самостоятельно организацией частных праздников занимается одна пятая часть россиян, или 22%. Сюда в «Авито Услугах» относят тех, кто сам печет торты, покупает букеты в цветочных магазинах, организует фотосъемку и т.д. Остальные, как показало исследование, обращаются за помощью к специалистам. При этом три четверти (74%) опрошенных ограничиваются бюджетом 50 тыс. руб.

В топ-5 главных составляющих любого праздника опрошенные «Авито» респонденты включили торт (за него проголосовали 42%), цветы (35%), шары (34%), фотографа или оператора (29%) и арендованное помещение (25%). При этом приглашение артистов, а также аренду музыкального оборудования большинство россиян считают экзотикой: исполнителей на праздники ищут только 9%.

Как изменились цены в премиум-сегменте

Опрошенные РБК event-агентства обращают внимание на специфику целевой аудитории «Авито»: она, по их словам, отражает только средний класс населения и не учитывает тех, кто обращается за услугами к профессионалам и, например, заказывает на мероприятия звезд.

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Так, средняя стоимость организованных через агентства свадеб и дней рождения по итогам прошедшего лета составила 3 млн руб., утверждает представитель агентства ProConcert. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Главным фактором, который привел к подорожанию, стал рост гонораров артистов почти в два раза год к году (абсолютные цифры собеседник не раскрывает). Впрочем, несмотря на изменившиеся в большую сторону расценки, спрос на организацию мероприятий вырос и сейчас достигает допандемийного уровня, отмечают в ProConcert.

Рост рынка также отмечают и в event-агентстве Leteam: спрос этим летом увеличился год к году в два раза. Кратно выросла и стоимость организации: стандартный корпоратив раньше стоил около 2–3 млн руб., сейчас же ценник достигает 10 млн руб. Среди трендов этого лета, по словам представителя Leteam, — рост международных запросов от арабских и азиатских заказчиков.

Что говорят аналитики концертного рынка

Крупные event-агентства и технические прокатчики прошедшим летом «работали, не поднимая головы», утверждает организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Динамику по расценкам на организацию он не привел, но отметил, что как минимум техническое обеспечение частных мероприятий подорожало на 10–30% в зависимости от сектора.

С тем, что спрос «на развлечения всех видов» с прошлого года вырос, согласен и глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Увеличились, по его словам, цены в рублях как на организацию мероприятий, так и на услуги квалифицированного персонала и знаменитостей. «Часто запросы на звезд типа Анны Асти, Леонида Агутина, Сергея Жукова, T-Killah после ознакомления с ценами резко меняются, заказчики переключаются на кавер-группы и артистов второго эшелона 70–80-х, — рассуждает Сафронов. — Кроме того, резко вырос запрос на мероприятия в стиле СССР. Интересно заметить, что сейчас меньше вкладывают в оформление праздников — предположительно, на это повлиял запрет Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена. — РБК), ведь на оформление тратились не в последнюю очередь ради картинок в соцсети».

Иную позицию высказал глава event-холдинга «КнязевЪ» Сергей Князев: «Если сравнить спрос на организацию свадеб, корпоративов и школьных выпускных с уровнем допандемийных 2019 и 2018 годов, он еще очень далек от показателей того периода. Даже свадьбы, являющиеся каждое лето основным сегментом спроса на рынке событий, недотянули до уровня предпандемийных лет. Свадебные агентства провели меньше торжеств примерно на 30%».

Говоря о расценках, Князев отмечает незначительный рост по сравнению с прошлым годом. «Если в допандемийные годы бюджеты корпоративных праздников доходили до 15–20 тыс. руб. из расчета на одного сотрудника, то в этом году бюджеты упали до 5–10 тыс. руб., — говорит он. — Бюджеты свадеб и других частных торжеств также упали до уровня 3–7 тыс. руб. из расчета на одного гостя. Разумеется, это отразилось и на снижении расценок за услуги агентств».

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