В Дагестане около 100 жителей двух сел подрались из-за музыки на свадьбе

В Дагестане около 100 человек подрались из-за музыки на свадьбе

Массовая драка произошла на северо-западе республики. Конфликт случился между жителями двух сел, которые не решили, какую музыку слушать на свадьбе

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На северо-западе Дагестана произошел конфликт между жителями двух сел, сообщили в телеграм-канале пресс-службы МВД по республике.

«11 августа 2023 года примерно в 18:30 на территории Ногайского [района] на пустыре стали собираться жители двух окрестных сел, общее число собравшихся — 100 человек. Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза», — сказано в сообщении. На место выехали полицейские, в том числе руководство республиканского МВД, и представители администрации района.

По данным Baza, конфликт произошел из-за музыкального сопровождения на проходившей днем ранее свадьбе — жители двух сел не смогли решить, какая музыка будет играть. Участники драки использовали дубины, палки и другие «подручные средства».

В марте Baza сообщала, что на стройке жилого комплекса «Остров» в районе Хорошево-Мневники Москвы произошла массовая драка, в которой участвовали более 50 граждан Таджикистана и Узбекистана. По данным телеграм-канала, рабочие поссорились из-за времени посещения столовой. В пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили, что после конфликта пострадали два человека.