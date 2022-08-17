Bloomberg назвал дату презентации iPhone 14
Американская корпорация Apple представит линейку смартфонов iPhone 14 уже 7 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Презентация пройдет в онлайн-формате, как это было с начала пандемии. В пресс-службе компании в ответ на запрос агентства отказались сообщить точную дату. Традиционно Apple представляет новинки в первой половине сентября, пишет агентство. В прошлом году это произошло 14-го числа, однако в 2020 году презентацию перенесли на октябрь.
Кроме iPhone Apple представит новые модели планшетов iPad, компьютеров Mac и три модели «умных» часов Apple Watch.
Как правило, Apple запускает продажи новых смартфонов через две недели после презентации. Ожидается, что компания будет придерживаться той же тактики в текущем году, пишет агентство. По данным его собеседников, корпорация предупредила сотрудников некоторых розничных магазинов о старте продаж 16 сентября.
Ожидается, что iPhone 14 в стандартной модификации будет похож на iPhone 13, при этом в линейке не будет его 5,4-дюймовой mini-версии. Стандартная модель флагмана получит 6,7-дюймовый экран. Это значит, что Apple может впервые выпустить iPhone с дисплеем такого размера вне линейки Pro.
Дизайн iPhone 14 Pro сильно изменится, пишет агентство. В частности, у смартфонов больше не будет «челки» на фронтальной части (там расположены камера и датчик для Face-ID). Его заменит маленькое отверстие для датчиков идентификации и «область размером с [дырку от] дырокола», где расположится камера. Смартфон оснастят улучшенным чипом. В стандартных моделях iPhone 14 будут использовать процессор A15, на котором работают iPhone 13.
У iPhone 14 Pro будет три камеры: 48-мегапиксельная широкоугольная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и телеобъектив.
В новых часах Apple Watch Series 8 появятся функции для контроля за женским здоровьем и датчик температуры тела. Внешне стандартная модификация будет похожа на предшествующую линейку Series 7.
Также Apple представит Pro-версию часов, такой вариант Apple Watch получит более крупный дисплей, прочный титановый корпус и новые функции отслеживания физической активности. Часы будут работать дольше стандартных версий. Кроме них компания обновит линейку Apple Watch SE, которые получат новый чип.
В этом же сентябре корпорация выпустит новую iOS 16 (операционная система iPhone) и watchOS 9. Однако macOS Ventura (операционная система для Mac) выйдет позднее — в октябре вместе с iPadOS. Задержку спровоцировали ошибки новой системы многозадачности Stage Manager, которая будет работать на новых устройствах.
По данным агентства, в 2022 году корпорация хочет выпустить около 90 млн смартфонов, стремясь пережить спад продаж. В июле компания отчиталась о снижении чистой прибыли в третьем квартале на 11,8% ($19,4 млрд). Согласно подсчетам Bloomberg, на iPhone приходится 52,5% всех продаж Apple.
После появления сообщений о дате акции Apple выросли почти на 1%, до $174,54, во время торгов на Нью-Йоркской бирже.
Apple прекратила продажу техники в России еще в марте, после начала военной операции на Украине.