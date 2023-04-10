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Технологии и медиа ,  
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«Дочка» «ИКС Холдинга» купила разработчика софта для защиты от утечек

Входящая в «ИКС Холдинг» «Гарда Технологии» купила разработчика софта против утечек Makves
«Дочка» «ИКС Холдинга» получила контроль над компанией Makves, которая занимается защитой корпоративных данных. Ее решения дополнят продукты холдинга, в том числе системы хранения информации для «закона Яровой», считают эксперты
Фото: Регина Уразаева для РБК
Фото: Регина Уразаева для РБК

«Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») приобрела 51% акций Makves — разработчика программного обеспечения для аудита IT и защиты данных. Об этом РБК рассказали два источника на рынке информационной безопасности и подтвердил представитель «Гарда Технологий», не назвав сумму сделки.

«ИКС Холдинг» был создан в 2018 году предпринимателем Антоном Черепенниковым. Сейчас в него входит около 30 компаний, в том числе «Цитадель» — производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), специального оборудования, которое устанавливается на всех сетях связи в стране в рамках так называемого закона Яровой и позволяет ФСБ и другим силовым ведомствам анализировать, о чем говорят и переписываются абоненты. В 2020–2021 годах владельцем «ИКС Холдинга» была «ЮэСэМ Телеком», 80% которой, в свою очередь, принадлежали USM Group Алишера Усманова.

Makves (ООО «Маквес групп») была создана в 2019 году. Выручка в 2022 году составляла 48,8 млн руб., чистая прибыль — 9,5 млн руб. До продажи контрольного пакета 40% компании принадлежало гендиректору Роману Подкопаеву, по 30% было у Максима Никулина и Дмитрия Петушкова. После сделки доли снизились до 17% и 16% соответственно.

Система аудита и управления неструктурированными данными Makves DCAP (Data-Centric Audit and Protection) позволяет анализировать внешние атрибуты и содержание файлов, выявлять данные с чувствительной информацией, вносить в список особо защищенных. Подобные решения помогают навести порядок в файловых хранилищах и защитить данные в покое, то есть те, которые никуда не передаются. «Рынок DCAP в России в 2023 году оценивается в 2 млрд руб., мы прогнозируем его быстрый рост в 2024–2025 годах, — сказал замгендиректора «Гарда Технологий» Рустэм Хайретдинов. — С учетом экосистемного подхода к развитию продуктовой линейки мы намерены занять на нем лидирующие позиции. Синергия с Makves позволит задавать вектор развития в сегменте решений по мониторингу и контролю доступа к любой цифровой информации».

Гендиректор Makves Роман Подкопаев ожидает, что, став частью «Гарда Технологий», компания ускорит темпы развития продукта.

Зачем Makves «ИКС Холдингу»

В 2023 году увеличится количество утечек баз данных и будут расти продажи доступов к взломанным корпоративным сетям, сказал РБК представитель Group-IB. По его словам, в 2022 году злоумышленники выложили в публичный доступ 311 баз данных (1,4 млрд строк), и их задача была не заработать, а нанести наиболее ощутимый финансовый и репутационный ущерб компаниям. «На этом фоне покупка разработчика продуктов, связанных с хранением и доступом к IT-инфраструктуре, а также защитой конфиденциальной информации, выглядит вполне логичной и востребованной, хотя и несколько запоздалой», — отметил он.

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У «ИКС Холдинга» есть «железные продукты» — серверы Yadro (производит компания холдинга — «КНС Групп»), СОРМ компании «Цитадель», ориентированные на большие чеки и связанные с хранением и передачей данных, доступом к этим данным, указал руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов. «Можно предположить, что «ИКС Холдинг» решил расширяться в сторону продуктов информационной безопасности для корпораций. Возможно, будут и другие подобные покупки», — заключил Замесов. По его оценке, сумма сделки могла составить не более 150 млн руб. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов также предположил, что «ИКС Холдинг» диверсифицирует бизнес, создавая технологический конгломерат.

На рынке информационной безопасности наметился тренд на консолидацию, отметил замгендиректора Zecurion Александр Ковалев. «Ряд инициатив требует больших ресурсов, которых нет у небольших компаний. Маленькому игроку тяжело конкурировать с крупными вендорами или квазигоскорпорациями, поэтому многие решают продать контроль», — объяснил он.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
информационная безопасность сделка ИТ покупка
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