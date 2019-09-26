Основанный Габреляновым Life впервые получит госсубсидии

Роспечать до конца года предоставит учредителю сетевого издания Life 32 млн руб. на производство социально значимых проектов в области электронных СМИ. Это первый случай госфинансирования Life

Арам Габрелянов (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 19 сентября 2019 года подписало соглашение с АО «Ньюс Медиа» на предоставление субсидии в размере 32 млн руб. Это следует из информации на госпортале «Электронный бюджет». Указанная цель субсидии — «финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с выполнением работ по производству социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации». Деньги должны быть перечислены в декабре. Это первый случай, когда АО «Ньюс Медиа» получит господдержку.

С июля этого года АО «Ньюс Медиа» выступает учредителем сетевого издания Life, свидетельствуют материалы Роскомнадзора. Управляет редакцией ООО «Диджитал Медиа», которое, по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит АО «Ньюс Медиа». Его текущие акционеры не раскрываются, в ЕГРЮЛ информация датирована 2005 годом. Редакционным директором Life выступает основатель медиахолдинга «Ньюс Медиа» Арам Габрелянов.

Начальник отдела по связям с общественностью Роспечати Анфиса Храмова не ответила на запрос РБК. Арам Габрелянов переадресовал вопросы к гендиректору АО Елене Лапиной, она на вопросы РБК на момент публикации также не ответила.

Чтобы получить господдержку, редакция СМИ должна обратиться в Роспечать с соответствующей заявкой, указано на сайте федерального агентства. Их рассматривает экспертный совет и по итогу определяет субсидии. Те, кто рассчитывал получить помощь в этом году, должен был отправить заявку до 1 июня. Среди проектов, субсидии которым одобрены, — сайт «Хотим читать» от Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», познавательный портал для детей «Блог школьного Всезнайки», справочно-информационный портал «Грамота.ру».