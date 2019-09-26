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Технологии и медиа ,  
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Основанный Габреляновым Life впервые получит госсубсидии
Роспечать до конца года предоставит учредителю сетевого издания Life 32 млн руб. на производство социально значимых проектов в области электронных СМИ. Это первый случай госфинансирования Life
Арам Габрелянов (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 19 сентября 2019 года подписало соглашение с АО «Ньюс Медиа» на предоставление субсидии в размере 32 млн руб. Это следует из информации на госпортале «Электронный бюджет». Указанная цель субсидии — «финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с выполнением работ по производству социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации». Деньги должны быть перечислены в декабре. Это первый случай, когда АО «Ньюс Медиа» получит господдержку.

С июля этого года АО «Ньюс Медиа» выступает учредителем сетевого издания Life, свидетельствуют материалы Роскомнадзора. Управляет редакцией ООО «Диджитал Медиа», которое, по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит АО «Ньюс Медиа». Его текущие акционеры не раскрываются, в ЕГРЮЛ информация датирована 2005 годом. Редакционным директором Life выступает основатель медиахолдинга «Ньюс Медиа» Арам Габрелянов.

Начальник отдела по связям с общественностью Роспечати Анфиса Храмова не ответила на запрос РБК. Арам Габрелянов переадресовал вопросы к гендиректору АО Елене Лапиной, она на вопросы РБК на момент публикации также не ответила.

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Чтобы получить господдержку, редакция СМИ должна обратиться в Роспечать с соответствующей заявкой, указано на сайте федерального агентства. Их рассматривает экспертный совет и по итогу определяет субсидии. Те, кто рассчитывал получить помощь в этом году, должен был отправить заявку до 1 июня. Среди проектов, субсидии которым одобрены, — сайт «Хотим читать» от Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», познавательный портал для детей «Блог школьного Всезнайки», справочно-информационный портал «Грамота.ру».

Что такое Life

Рассказывая в 2008 году про свой первый проект в интернете, Арам Габрелянов говорил «Коммерсанту»: «При помощи таблоидов государство сигнализирует массам, что элита находится под контролем. А наша элита все время хочет вырваться из-под контроля общества. Верхушка нашей власти, кстати, очень лояльна к таблоидам, поскольку понимает их роль в обществе, в отличие от того же шоу-бизнеса или чиновников средней руки».

Прошлой осенью должен был состояться перезапуск Life: как объяснял занимавший тогда пост гендиректора АО «Ньюс Медиа» Анатолий Сулейманов, издание перестанет быть «сайтом для ура-патриотов» и станет платформой авторского контента, где любой желающий сможет выкладывать свои тексты и видео. Но смена концепции не состоялась, и в сентябре 2018 года менеджеры объявили о своем уходе из проекта. Габрелянов тогда пообещал вырастить новую команду.

В августе 2018 году аналитики SimilarWeb зафиксировали 44,3 млн заходов на сайт Life.Ru, в августе 2019-го этот показатель равнялся только 23,5 млн заходам. В рейтинге самых цитируемых интернет-сайтов, который «Медиалогия» составила по итогам июля этого года, сетевое издание Life занимало 13-е место с индексом цитируемости 289,5 пунктов. По количеству гиперссылок в соцмедиа — 98,4 тыс. — проект в том месяце находился среди всех ранжируемых интернет-ресурсов на 20-м месте.

Авторы: Елизавета Ефимович, Дада Линделл
Теги: Life, LifeNews, News Media, Арам Габрелянов, Роспечать, госсубсидии
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