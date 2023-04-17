NYT узнала о планах Google внедрить в поиск ИИ из-за Microsoft и ChatGPT

Google работает над внедрением функций на основе искусственного интеллекта в существующий поиск и возможно разработает новый поисковик на основе ИИ. Компания обеспокоена успехами поисковика Bing от Microsoft и ChatGPT в этой сфере

Офис Google в Калифорнии (Фото: Reuters)

Google займется внедрением технологий искусственного интеллекта в свою поисковую систему, чтобы противостоять конкурентам, которые также применяют ИИ, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на внутренние документы американской компании.

Из них следует, что Google внедряет в существующий поиск функции ИИ под названием Magi. Над ними работают инженеры и дизайнеры, всего более 160 человек, рассказал источник издания. С помощью Magi поиск хотят сделать гораздо более персонализированным, но при этом в выдаче сохранится реклама, так как это важный способ получения дохода компании.

Помимо этого, Google собирается разработать поисковую систему на основе ИИ, но этот процесс пока на ранних стадиях, пишет издание. Предполагается, что поисковик будет устанавливать, что хотят знать пользователи, на основе их поисковых запросов, и будет предлагать им соответствующие ответы в выдаче — нужную информацию или товары.

Представитель Google Лара Левин в заявлении отметила, что компания «рада внедрению новых функций поиска на базе искусственного интеллекта» и в ближайшее время сообщит информацию о своих наработках.

Газета указывает два факта среди причин, которые сподвигли Google на эту работу. Во-первых, в компании вызвало «панику» вызвало возможное решение компании Samsung заменить на своих устройствах их поисковик на аналог от Microsoft — Bing. В феврале компания сообщила, что в Bing будет использоваться искусственный интеллект, который позволит предоставлять более точные результаты поиска.

Во-вторых, Google обеспокоена из-за развития проекта стартапа OpenAI — чат-бота под названием ChatGPT. Как рассказали источники издания, после появления этого бота в Google создали специальную группу в подразделении поиска для разработки продуктов ИИ.