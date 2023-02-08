Microsoft запустил поисковик с искусственным интеллектом
Компания Microsoft продемонстрировала обновленный поисковик Bing с «умным чат-ботом». Об этом сообщается на официальном сайте Microsoft.
«Сегодня мы запускаем поисковик Bing и браузер Edge на базе второго пилота и чата с искусственным интеллектом, чтобы помочь людям получить больше от поиска в интернете», — сказал Сатья Наделла, председатель и главный исполнительный директор Microsoft.
Как рассказали в компании, поисковик Binge будет предоставлять более точные результаты поиска. Также он будет анализировать результаты запроса и на их основе предоставлять краткий ответ на поставленный вопрос. Еще одним нововведением станет интерактивный чат-бот, который будет отвечать на уточняющие вопросы по запросу.
Чат-бот Microsoft напоминает технологию ChatGPT, разработанную компанией OpenAI, основателем которой является Илон Маск. Он стал первым многозадачным искусственным интеллектом, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, писать сценарии, спорить и сочинять стихи. Его обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком, а затем — переобучали, используя собственные ответы бота, чтобы сделать их более корректными.