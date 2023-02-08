Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Остин пытался созвониться со своим коллегой из КНР после сбития аэростата Политика, 03:14
В Чечне представили дизайн медали героя республики Политика, 02:41
Дефицит торгового баланса США приблизился к $1 трлн Экономика, 02:30
Microsoft запустил поисковик с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 02:23
Китай обогнал США по числу пусковых установок для баллистических ракет Политика, 01:42
Небензя назвал условие для завершения конфликта на Украине Политика, 01:29
Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении Общество, 00:56
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
«Федор не входит в топ-5». Почему Емельяненко никогда не выступал в UFC Спорт, 00:30
Глава администрации сообщил о «прилете» в центре Харькова после обстрела Политика, 00:27
Посольство США подтвердило получение ноты от МИД России Политика, 00:24
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к шести тысячам Общество, 00:22
ВМС США показали выловленные в океане детали китайского зонда. Фото Политика, 00:04
BP и Shell получили рекордную прибыль. Снизят ли они зеленые инвестиции Pro, 00:00
В России стало меньше желающих эмигрировать Общество, 00:00
Технологии и медиа ,  
0 

Microsoft запустил поисковик с искусственным интеллектом

Компания Microsoft продемонстрировала поисковик с искусственным интеллектом
Сатья Наделла
Сатья Наделла (Фото: Jeffrey Dastin / Reuters)

Компания Microsoft продемонстрировала обновленный поисковик Bing с «умным чат-ботом». Об этом сообщается на официальном сайте Microsoft.

«Сегодня мы запускаем поисковик Bing и браузер Edge на базе второго пилота и чата с искусственным интеллектом, чтобы помочь людям получить больше от поиска в интернете», — сказал Сатья Наделла, председатель и главный исполнительный директор Microsoft.

Как рассказали в компании, поисковик Binge будет предоставлять более точные результаты поиска. Также он будет анализировать результаты запроса и на их основе предоставлять краткий ответ на поставленный вопрос. Еще одним нововведением станет интерактивный чат-бот, который будет отвечать на уточняющие вопросы по запросу.

Чат-бот Microsoft напоминает технологию ChatGPT, разработанную компанией OpenAI, основателем которой является Илон Маск. Он стал первым многозадачным искусственным интеллектом, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, писать сценарии, спорить и сочинять стихи. Его обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком, а затем — переобучали, используя собственные ответы бота, чтобы сделать их более корректными.

Теги
Microsoft искусственный интеллект интернет-поисковики
Материалы по теме
Почти 20 студентов во Франции отправили на пересдачу за ChatGPT
Общество
РГГУ предложил ограничить доступ к написавшему диплом чат-боту ChatGPT
Технологии и медиа
Microsoft позволит сотрудникам брать бесконечный отпуск
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter