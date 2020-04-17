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ФАС назвала полномочия саморегулируемых организаций в сфере рекламы

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба доработала проект поправок в законы «О рекламе» и «О саморегулируемых организациях», позволяющие создать подобные объединения в сфере рекламы. Обновленный документ был опубликован 17 апреля 2020 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сейчас законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

Сейчас все разбирательства по фактам нарушений рекламного законодательства имеет право проводить только ФАС. В новой версии законопроекта ведомство указало, нарушения каких именно статей закона «О рекламе» смогут пресекать сами отраслевые саморегулируемые организации. Речь идет о статьях 5-9, 21 и 24-30.2. То есть у саморегулируемых организаций в случае принятия поправок появятся возможности рассматривать споры по поводу нарушений в рекламе финансовых услуг, табачной и алкогольной продукции, лекарств и БАДов, азартных игр. Кроме того, саморегулируемые организации смогут оценивать, является ли реклама недостоверной или недобросовестной.

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Саморегулируемая организация, заключившая с ФАС соглашение, будет «рассматривать жалобы и заявления от любых лиц на рекламу в отношении любого рекламодателя, рекламораспространителя или рекламопроизводителя» и «выносить решения о признании рекламы соответствующей или не соответствующей требованиям законодательства», следует из текста законопроекта.

Предлагая передать самим участникам рынка контроль за содержанием рекламы, ФАС оставляет за собой контроль за формой размещения рекламы. Споры в рамках статей, регулирующих размещение рекламы на ТВ, радио, в прессе, на уличных рекламных конструкциях, будет по-прежнему рассматривать само ведомство.

В 2019 году ФАС возбудила более 4 тыс. дел по признакам нарушения закона «О рекламе», выявив в результате более 7 тыс. нарушений.

Самым распространенным нарушением стало распространение недостоверной рекламы — 22,4% от общего числа, на втором месте нарушения в рекламе финансовых услуг — 22,1%. Доля рекламы, вводящей в заблуждение, составила 14,5%, на рекламу алкогольной продукции пришлось 9,1% нарушений, на продвижение лекарств, БАДов и медицинских услуг — 4,4%.

Первую версию законопроекта о саморегулируемых организациях в сфере рекламы ФАС представила в феврале этого года.

Теги: ФАС, реклама, конкуренция, контроль
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