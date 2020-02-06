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ФАС откажется от части своих полномочий по контролю рекламы

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект поправок в законы «О рекламе» и «О саморегулируемых организациях», следует из информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проект ведомства находится на стадии публичного обсуждения, которое закончится 27 февраля.

В своем законопроекте ФАС предлагает передать саморегулируемым организациям (СРО) в сфере рекламы право самим рассматривать споры о нарушении отраслевого законодательства. В частности, СРО смогут «рассматривать жалобы и заявления от любых лиц на рекламу в отношении любого рекламодателя, рекламораспространителя или рекламопроизводителя» и «выносить решения о признании рекламы соответствующей или не соответствующей требованиям законодательства», указано в тексте законопроекта. Кроме того, члены СРО смогут устанавливать внутренние стандарты рекламы для участников своей организации, несоблюдение которых будет чревато исключением из СРО.

Сейчас эти полномочия есть только у ФАС, которая еще в 2014 году предлагала переложить их часть на другие организации. Тогда антимонопольное ведомство предлагало наделить муниципалитеты правом оценивать наружную рекламу, оно объясняло это «трудностями», с которыми служба сталкивается при контроле за размещением рекламы вне столиц регионов. На идею ведомства тогда откликнулся 41 субъект РФ — большинство из них поддержало инициативу или не высказало принципиальных возражений. Но та инициатива так и не была реализована.

Теги: ФАС, закон о рекламе, СРО, реклама
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