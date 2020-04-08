Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 75,46 (-0,95) Quote, 07 апр, 13:42
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 82,01 (-0,62) Quote, 07 апр, 13:42
В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тыс. за сутки Общество, 04:54 Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Общество, 04:33 Из-под завалов дома в Нижегородской области извлекли выжившего человека Общество, 04:01 ФАС опровергла информацию о согласовании повышения цен на хлеб и макароны Общество, 03:54 Трамп допустил возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ Политика, 03:23 Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом Общество, 02:44 Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный» Финансы, 02:39 Скворцова допустила влияние вакцины от туберкулеза на течение COVID-19 Общество, 02:14 La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии Политика, 01:41 Власти составили предварительный график вывоза россиян из-за рубежа Общество, 01:13 В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ Общество, 01:05 Еще один депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на коронавирус Политика, 00:49 Парламент Венесуэлы начал расследование после ухода «Роснефти» из страны Политика, 00:42 Нападающего «Эдмонтона» Кейва ввели в искусственную кому Спорт, 00:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

ФАС опровергла информацию о согласовании повышения цен на хлеб и макароны

Соответствующее заявление ранее сделал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. В связи с этим ФАС выдала ему предостережение о недопустимости подобных публичных высказываний
Фото: Zuma / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она давала оценку и согласовала повышение поставщиками цен на некоторые продукты питания для торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

6 апреля «Известия» опубликовали материл, в котором исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил, что производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%. Чтобы цены сразу не подскочили, производители предложили торговым сетям поднимать их постепенно, в два этапа, отметил он. По его словам, наибольшее повышение цен должно коснуться чая, кофе, какао, макаронных изделий и хлеба. При этом Востриков добавил, что все предложения поставщиков уже прошли проверку ФАС, а значит, не могут быть оценены как спекулятивные.

«ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с заявлением Вострикова антимонопольщики выдали ему предостережение о недопустимости подобных высказываний. В ФАС отметили, что такие публичные заявления могут привести к повышению цен на товары и нарушению Закона о защите конкуренции.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в отношении производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, будет проведена проверка на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ФАС, опровержение, предостережение
Материалы по теме
Росстат сообщил о росте цен на сахар за март на 13,5%
Общество
ФАС поручили проверить обоснованность роста цен на имбирь и чеснок
Бизнес
Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter