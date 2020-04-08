ФАС опровергла информацию о согласовании повышения цен на хлеб и макароны

Соответствующее заявление ранее сделал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. В связи с этим ФАС выдала ему предостережение о недопустимости подобных публичных высказываний

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она давала оценку и согласовала повышение поставщиками цен на некоторые продукты питания для торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

6 апреля «Известия» опубликовали материл, в котором исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил, что производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%. Чтобы цены сразу не подскочили, производители предложили торговым сетям поднимать их постепенно, в два этапа, отметил он. По его словам, наибольшее повышение цен должно коснуться чая, кофе, какао, макаронных изделий и хлеба. При этом Востриков добавил, что все предложения поставщиков уже прошли проверку ФАС, а значит, не могут быть оценены как спекулятивные.

«ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с заявлением Вострикова антимонопольщики выдали ему предостережение о недопустимости подобных высказываний. В ФАС отметили, что такие публичные заявления могут привести к повышению цен на товары и нарушению Закона о защите конкуренции.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в отношении производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, будет проведена проверка на предмет нарушения антимонопольного законодательства.