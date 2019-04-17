Bloomberg причислил к миллиардерам братьев — разработчиков игр из Вологды

Playrix входит в топ-10 по выручке в iOS и Google Play. Ее основатели Игорь и Дмитрий Бухманы начали разрабатывать игры в 2001-м

Игорь Бухман (справа) и Дмитрий Бухман (Фото: Playrix / VK)

Состояние каждого из двух братьев — Игоря и Дмитрия Бухманов, основателей Playrix, оценивается в $1,4 млрд, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, ранее братья не появлялись в подобных рейтингах.

По словам Игоря Бухмана, разработкой игр они с братом занялись в 2001 году, когда жили в Вологде. В интервью vc.ru Дмитрий Бухман рассказывал, что вместе с братом они четыре года работали из дома родителей, а юрлицо зарегистрировали после того, как Игорь закончил университет. По словам Игоря, на тот момент братья уже зарабатывали по несколько тысяч долларов в месяц. «Зарплату выше, чем $300–400, нам бы тогда никто не предложил. Так что выбирать не пришлось», — сказал он.

Playrix была основана в 2004 году, изначально она специализировалась на играх для компьютеров, но впоследствии переключилась на free-to-play игры для смартфонов и планшетов.

В частности, компания выпустила Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township. Большую часть заработка Playrix приносят покупки внутри приложений, рассказал агентству Дмитрий Бухман.​