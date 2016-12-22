Сноуден поддержал Дурова и назвал блокировку Telegram «цензурой»

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден поддержал основателя Telegram Павла Дурова, а попытки российских властей заблокировать мессенджер он назвал цензурой

Эдвард Сноуден (Фото: Rafael Marchante / Reuters)

Требование предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей Telegram бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал «тоталитарным требованием».

«Я критиковал модель безопасности Telegram, но ответ Дурова на тоталитарное требование российского правительства получить скрытый доступ к частным перепискам — отказ и сопротивление — единственно правильный, показывающий реальное умение вести за собой», — написал Сноуден в своем Twitter.

«Безумное стремление Роскомнадзора наказать Telegram за защиту прав пользователей привело к тому, что в России оказался полностью сломан интернет. Огромное количество сайтов, вообще не связанных с Telegram, оказались заблокированными в морально и технически невежественной попытке цензуры», — добавил Сноуден.

Ранее Павел Дуров заявил, что российский рынок важен команде разработчиков Telegram по личным соображениям. Он пообещал выплатить биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, сервисы которых позволяют обходить блокировку мессенджера.