Роскомнадзор подтвердил DDoS-атаку на свои интернет-ресурсы

​Роскомнадзор зафиксировал ночью и утром 17 апреля две DDoS-атаки на свои официальные ресурсы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняет ведомство со ссылкой на «Ростелеком», атаки были успешно отражены. «Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

Ранее появились сообщения, что главный сайт Роскомнадзора работает с перебоями. Как передавал ТАСС, в 11:05 мск не загружалась главная страница сайта ведомства.

13 апреля суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Роскомнадзор приступил к блокировке ​Telegram в России 16 апреля. Также ведомство начало блокировать IP-адреса, поскольку мессенджер стал использовать их для обхода запрета. Было заблокировано более 2 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services и более 1 млн IP Google. В результате у ряда интернет-ресурсов, не связанных с Telegram, произошли сбои в работе.