Суд ограничил «бесконечный» штраф Google

Суд ограничил начисление неустойки Google октябрем 2023-го, когда российская «дочка» компании была признана банкротом. Начисленный до этого момента штраф подлежит взысканию, так как у Google была возможность разблокировать каналы

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Арбитражный суд Москвы 7 марта ограничил начисление судебной неустойки (астрент) в пользу российских телеканалов в рамках разбирательства с Google, сообщил «РИА Новости» конкурсный управляющий российской «дочки» Google ООО «Гугл» Валерий Таляровский.

Как пояснил РБК Таляровский, суд в начале марта ограничил период начисления астрента моментом признания ООО «Гугл» банкротом (это произошло 18 октября 2023 года). После этой даты, по мнению суда, компания не имела возможности исполнять судебные акты, по которым начисляется астрент. К 18 октября сумма неустойки по искам телеканалов составляла 91,5 квинтиллиона руб. (единица с 18 нулями). До введения ограничения сумма астрента по состоянию на 15 января 2025-го составляла 1,81 дуодециллиона руб. (единица с 39 нулями).

Из решения суда (копия есть у РБК) следует, что все судебные акты о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам были приняты после подачи заявления о банкротстве российской «дочки» Google. Таким образом, обязанность по уплате штрафа появилась только после истечения сроков для добровольного выполнения решений, то есть тоже после начала процедуры банкротства. Суд пришел к выводу, что после признания ООО «Гугл» банкротом компания не могла выполнить судебные решения о восстановлении доступа к YouTube-каналам, поэтому требования телеканалов могут быть удовлетворены только до этого момента. Начисленный к 18 октября 2023-го астрент в размере 91,5 квинтиллиона руб. подлежит выплате, поскольку у Google была возможность разблокировать каналы, но она не предприняла никаких действий для этого, следует из решения. При этом суд отклонил требование Google исключить из реестра кредиторов все телеканалы, а соответственно, и их взыскания.

Как пояснил «РИА Новости» Таляровский, в деле о банкротстве текущие кредиторы могут рассчитывать в основном на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности. В этом случае все указанные кредиторы совместно даже при исполнении судебных актов по субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях смогут претендовать только на совокупную величину активов Google в юрисдикции по месту признания (а в конечном счете на величину капитализации Alphabet).

Текущая капитализация Alphabet на американской бирже NASDAQ — $3,2 трлн (около 270 трлн руб.).

РБК направил запрос в Google.

Откуда взялась неустойка Google

В 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» иски с требованием восстановить заблокированные на YouTube аккаунты каналов. В 2021 году суд согласился с доводами телеканалов и обязал Google восстановить доступ. Корпорация не исполнила это решение в течение отведенных девяти месяцев, после чего за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 тыс. руб. Сумма штрафа удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без ограничения общей суммы штрафа.

Пострадавшими в качестве третьих лиц в деле проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.

После начала специальной военной операции Google приостановила свою деятельность в России и перевела большинство сотрудников в другие страны. В апреле 2022 года Арбитражный суд Москвы арестовал активы и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн руб. по иску «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на YouTube. В июне компания подала заявление о банкротстве, и в октябре 2023 года была признана банкротом.

Среди прочих в реестр кредиторов была включена задолженность «Царьграда» в размере 32,7 млрд руб., подтвержденная Верховным судом в августе 2024 года. «Царьград» стал первым телеканалом, подавшим иск против Google, что позволило его требованию попасть в реестр кредиторов без начисления неустойки. Остальные телеканалы были квалифицированы как текущие кредиторы с продолжающимися неустойками.

В 2024 году «Фонд православного телевидения», представляя ряд российских телеканалов, подал иски в десяти странах, включая Турцию и Испанию, с требованием арестовать активы Google по решению российского суда. Разбирательства продолжаются, кроме ЮАР, где активы Google были арестованы летом 2024 года. Google, в свою очередь, обратилась в суд Англии с требованием запретить российским ТВ-компаниям предъявлять претензии за пределами США и Британии, и 22 января суд поддержал это требование.