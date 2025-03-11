В Думе предложили запретить рекламу ведьм, алхимиков и чакрологов

Депутат Останина подготовила законопроект, в котором предложила запретить рекламу услуг специалистов по тантре, рунологов, энергетических очистителей, ведьм. В записке к проекту также дается определение ведьм и других эзотериков

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В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий рекламу алхимиков, биоэнергетических терапевтов, космоэнергетов, ведьм, магов, рунологов, тарологов и других представителей эзотерических практик. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Она опубликовала подготовленный проект закона и уточнила, что вносит его вместе с коллегами.

В нем предлагается внести изменения в федеральные законы «О рекламе» и «Об информации», дополнив перечни объектов, запрещенных к рекламированию, и информации, запрещенной к распространению, соответственно. В обоих случаях предлагается прописать, что запрещены к распространению и рекламе «предложения об эзотерических, духовных и энергетических услугах». К ним предлагается отнести услуги алхимика, астролога, астропсихолога, практика осознанных сновидений, мага, медиума, нутрициолога, расстановщика, рейки-мастера, рунолога, таролога, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, энергетического очистителя, энергопрактика и так далее.

В пояснительной записке говорится, что под эзотерическими, духовными и энергетическими услугами понимаются деятельность и консультации перечисленных людей. Там также прописаны определения отдельных видов эзотериков. Например, ведьма — это «лицо, занимающееся магическими и колдовскими практиками, в том числе с целью предполагаемого воздействия на события, людей или объекты»; космоэнергет — человек, использующий «методы космоэнергетики, основанные на настройке человека на определенные энергоинформационные поля (частоты или каналы), с целью улучшения его физического и психоэмоционального состояния»; ретритактиватор — человек, организующий и проводящий ретриты (уединенные практики), направленные на восстановление психоэмоционального состояния, личностное развитие и достижение внутренней гармонии клиента путем применения медитативных, энергетических и иных методов.

Эти услуги, по мнению авторов законопроекта, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными. Помимо этого, они относятся к «сфере субъективных представлений» и не имеют объективного подтверждения «с учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода», говорится в пояснительной записке. «Эти услуги не могут считаться достоверными с позиций науки и логики, а значительная часть общества расценивает их как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества», — добавляют авторы.

В Думу ранее уже вносили законопроекты, имеющие целью запретить распространение информации об услугах магов и тарологов. В январе такой законопроект внес депутат от ЛДПР Андрей Свинцов. Он предусматривает изменения в те же два закона и запрещает распространение информации и рекламу услуг таролога. Законопроект пока не выносили на этап первого чтения.

В июне депутат от «Единой России» Александр Спиридонов сообщал, что разработал законопроект о запрете рекламы услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов. Однако он так и не был внесен в Думу.