Видеоплатформа Yappy начнет платить пользователям за контент

Российский сервис коротких вертикальных видео Yappy решил платить своим авторам для расширения аудитории. Часть экспертов считает, что у проекта есть шансы стать успешным, другие настроены менее оптимистично

Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

С апреля сервис Yappy запустит проект «Марафон», в рамках которого авторы контента смогут получать за него вознаграждение. Об этом РБК рассказал гендиректор Yappy Данила Овчаров.

По его словам, для участия пользователю необходимо иметь 300 подписчиков и суммарно 5 тыс. просмотров всех видео, опубликованных за последние 30 дней, а также ежедневно публиковать по одному уникальному нерекламному видео. Пользователи, чьи видео лидируют по просмотрам и взаимодействиям, будут попадать в ежедневный рейтинг топ-100, каждые две недели пользователи, попавшие в этот список, будут получать выплаты в соответствии с условиями, добавил Овчаров. Детали сервис пока не раскрывает.

Что такое Yappy Yappy — российское приложение для просмотра и создания коротких роликов длительностью до 15 и 60 секунд, созданное осенью 2021 года компанией «Ритм Медиа», входящей в холдинг «Газпром-Медиа». За видеоплатформой закрепилось звание российского аналога китайского TikTok (в марте 2022 года приостановил работу в России из-за закона о дискредитации армии; пользователям на территории страны запретили выкладывать новые видео). На февраль 2023 года, по собственным данным, имело 11 млн ежемесячных активных пользователей и более 2 млн активных авторов в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии, Киргизии и Таджикистане. Для сравнения, месячный охват российских пользователей у TikTok в феврале составлял 68 млн, по данным Mediascope, а в январе 2022 года — 65,8 млн человек.

Зачем платформе платить пользователям

Данила Овчаров рассчитает, что за счет «Марафона» им удастся привлечь дополнительную аудиторию в Yappy. «Наше исследование показало, что 76% опрошенных представителей креативных индустрий не зарабатывают на творчестве несмотря на то, что очень хотят. Поэтому «Марафон» выполняет стратегическую цель — для Yappy открывает новые таланты, а новым талантам помогает монетизировать творчество», — рассказал Овчаров.

Он не назвал размер инвестиций в проект, но оговорился, что «выплаты должны быть сопоставимы с тем, что сейчас авторам предлагает индустрия».

Не назвал он и общие вложения в Yappy с момента основания, уточнив лишь, что проект живет за счет средств «Газпром-Медиа». В будущем Овчаров не исключил внедрение «разных моделей монетизации: или с помощью рекламы, или подписки на эксклюзивный контент блогеров, или предоставление платных услуг в приложении (например, покупки дополнительных функций, кастомизации профиля и т.д.) и др.». «Так как мы стартап, который развивает видеоплатформу с фокусом на социальные взаимодействия, то наш первый приоритет — это развитие продукта и привлечение аудитории», — сообщил глава сервиса в ответ на вопрос, когда Yappy рассчитывает стать прибыльным.

Как еще Yappy планирует привлекать аудиторию

В ближайшей перспективе видеоплатформа намерена укреплять три направления: образование, музыку и гейминг. Сервис развивает проект «Yappy Классы», который должен «помогать преподавателям и ученым объяснять сложные вещи простым языком в удобном для молодой аудитории формате вертикальных видео»; планирует стать площадкой для игровых комьюнити, где производители игр смогут находить фанатов своих игр; музыкальные артисты смогут продвигать свое творчество, давая прямые ссылки на свои треки и альбомы, рассказал Овчаров.

Кроме того, Yappy пытается продвигать своих авторов через другие медиаактивы «Газпром-Медиа». Так, в 2022 году у видеоплатформы проходил совместный конкурс с телеканалом «Матч ТВ» — его победители вышли в эфир со своими репортажами с футбольного матча. Недавно Yappy объявила кастинг в популярное шоу «Конфетка» на ТНТ. Победителю, которым может стать и пользователь Yappy, профессиональная продакшн-команда поможет со сведением и мастерингом его трека, а кавер на трек исполнит известный музыкант в эфире телеканала.

Какие перспективы

Достойная монетизация — это одно из главных условий успеха любой UGC-платформы (User generated content; платформа с контентом, который был создан, опубликован и/или отправлен аудиторией того или иного бренда, любая пользовательская активность: отзывы, комментарии, обзоры, фотографии, видеоролики), отметил в беседе с РБК депутат, зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «К сожалению, у отечественных проектов не всегда получается реализовать монетизацию таким образом, чтобы у контент-мейкеров был минимальный порог входа и максимальная отдача — и я буду рад, если Yappy это сделает», — сказал он.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, Yappy — достаточно успешный сервис, но направлен «грубо говоря на взаимодействие с селебами». Он считает, что российскую платформу некорректно сравнивать с TikTok, так как последний — это в первую очередь рекомендательный алгоритм и механизм поиска новых создателей контента.

За Yappy стоит холдинг «Газпром-Медиа», который готов финансировать в долгую, не ждать быстрой отдачи, и рано или поздно проект займет свою нишу и станет успешным, считает руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов. «Помогает проекту тот факт, что иностранных площадок с монетизацией от просмотров больше нет. С другой стороны, есть VK и Telegram, да и прямую рекламу в роликах никто не отменял. Но развивать проект не легко. За два года денег, судя по привлеченным блогерам и рекламе, вложено достаточно, но результат 10 млн пользователей — это мало», — рассуждает Замесов. По его словам, проекту нужно предпринять дополнительные усилия, развивая новые идеи, чтобы увеличить базу до 30-40 млн. Кроме этого, Замесов обратил внимание, что важно учитывать также показатель времени, которое пользователи проводят в приложении. «При должной воле, бюджете, и продолжающемся обособлении Рунета от остального мира, проект вполне может занять нишу локального TikTok», — заключил эксперт.

Менее оптимистичный прогноз у основателя Liveinternet Германа Клименко. «У «Газпром-Медиа» в портфеле все очень неплохо с «отмирающими» бизнесами. Попытки менеджеров холдинга поиграть в контент и перескочить в интернет пока выглядят как эпизод в фильме «17 мгновений весны», когда Штирлиц смотрит на уходящего вдаль пастора Шлага и думает, что он так и не научился ходить на лыжах», — иронизирует Клименко. По его словам, если бы у «Газпром-Медиа» шли успешно дела с видеосарвисом RuTube, можно было бы сказать, что есть внятная команда, способная продвигать проекты в интернете. «В перспективы Yappy верится очень слабо», — заключил Клименко.