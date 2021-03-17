Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 16 мар, 13:48
НАТО отчиталось о росте оборонных расходов в год пандемии Политика, 00:09 Google вслед за Apple решил снизить комиссию для разработчиков приложений Технологии и медиа, 00:05 Счетная палата указала на «системные недостатки» газификации в России Бизнес, 00:01 ЦСКА и «Зенит» сыграют на результат «Спартака». Анонс тура РПЛ Спорт, 00:00 Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства Экономика, 00:00 От черной дыры до черного лебедя: когда дело действительно в цвете РБК и ASUS, 16 мар, 23:53 Захарова назвала «фантазийными» обвинения Украины о вакцине AstraZeneca Политика, 16 мар, 23:52 В Татарстане сгорел огнеупорный памятник Воину-освободителю Общество, 16 мар, 23:40 Стерлинг назвал Яна нытиком после угрозы россиянина «утопить» американца Спорт, 16 мар, 23:36 Махно победил Бакошевича на турнире AMC Fight Nights в Москве Спорт, 16 мар, 23:21 На Украине обвинили Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе Общество, 16 мар, 23:04 Суд в Сочи отменил оправдательный приговор обвиняемому в убийстве девочки Общество, 16 мар, 23:03 Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем РБК и Инвитро, 16 мар, 22:49 Ученые объяснили претензии к закону о просветительской деятельности Общество, 16 мар, 22:27
Технологии и медиа ,  
0 

Google вслед за Apple решил снизить комиссию для разработчиков приложений

С 1 июля разработчики, продающие свои услуги через Google Play, получат льготу в виде снижения комиссии с 30% до 15%. Послабление будет распространяться только на первый заработанный $1 млн
Apple AAPL $125,52 +1,07% Купить
Alphabet GOOGL $2 080 +1,4% Купить
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Корпорация Google приняла решение вдвое снизить комиссию (с 30% до 15%) для издателей и разработчиков приложений, которые продают цифровые товары или услуги через магазин Google Play. Об этом сообщается в блоге компании.

Послабления вступят в силу с 1 июля текущего года. Вместе с тем в Google уточнили, что льгота будет распространяться ежегодно только на первый $1 млн, заработанный разработчиком. «Благодаря этому изменению 99% разработчиков во всем мире, которые продают цифровые товары и услуги с помощью Play, увидят снижение комиссий на 50%», — говорится в сообщении.

Google обвинил Microsoft в корпоративной беспринципности
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В корпорации считают, что это решение особенно важно для тех разработчиков, кто находится на начальной стадии развития. При этом, как отметили в Google, некоторые компании-разработчики указывали на то, что даже при ежегодной выручке в $2 млн, $3 млн или даже $10 млн их сервисы все еще продолжали находиться на пути к самоокупаемости.

«Вот почему мы делаем эту сниженную плату с первого $1 млн от общего дохода, получаемого каждый год, доступным каждому разработчику Google Play, независимо от его размера. Мы считаем, что это справедливый подход, который соответствует более широкой миссии Google — помочь всем разработчикам добиться успеха», — заключили в Google.

Аналогичным образом осенью прошлого года поступили в Apple. В середине ноября американская компания сообщила, что с 1 января 2021 года вдвое сократит комиссию (с 30% до 15%) для разработчиков приложений в App Store. Послабление были введены для разработчиков, чья годовая выручка не превышает $1 млн.

Apple согласилась предустанавливать российский софт на своих устройствах
Технологии и медиа
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как бороться со страхом в общении с начальством Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса

«Мы запускаем эту программу, чтобы помочь владельцам малого бизнеса написать следующую главу о творчестве и процветании в App Store и создать такие качественные приложения, которые нравятся нашим клиентам », — заявил тогда глава Apple Тим Кук.

По его словам, App Store, как никто другой, был двигателем экономического роста, создавая миллионы новых рабочих мест и открывая путь к предпринимательству, доступный каждому, у кого есть отличная идея. «Наша новая программа продвигает этот прогресс — помогая разработчикам финансировать свой малый бизнес, рисковать новыми идеями, расширять свои команды и продолжать создавать приложения, которые обогащают жизнь людей», — говорил он.

Автор
Михаил Юшков
Google Apple комиссия разработчики Google Play App Store
Материалы по теме
В Apple Pay появятся карты «Мир»
Финансы
Google введет налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США
Технологии и медиа
WSJ оценила рост Apple и Microsoft на фоне пандемии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter