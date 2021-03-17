Google вслед за Apple решил снизить комиссию для разработчиков приложений

С 1 июля разработчики, продающие свои услуги через Google Play, получат льготу в виде снижения комиссии с 30% до 15%. Послабление будет распространяться только на первый заработанный $1 млн

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Корпорация Google приняла решение вдвое снизить комиссию (с 30% до 15%) для издателей и разработчиков приложений, которые продают цифровые товары или услуги через магазин Google Play. Об этом сообщается в блоге компании.

Послабления вступят в силу с 1 июля текущего года. Вместе с тем в Google уточнили, что льгота будет распространяться ежегодно только на первый $1 млн, заработанный разработчиком. «Благодаря этому изменению 99% разработчиков во всем мире, которые продают цифровые товары и услуги с помощью Play, увидят снижение комиссий на 50%», — говорится в сообщении.

В корпорации считают, что это решение особенно важно для тех разработчиков, кто находится на начальной стадии развития. При этом, как отметили в Google, некоторые компании-разработчики указывали на то, что даже при ежегодной выручке в $2 млн, $3 млн или даже $10 млн их сервисы все еще продолжали находиться на пути к самоокупаемости.

«Вот почему мы делаем эту сниженную плату с первого $1 млн от общего дохода, получаемого каждый год, доступным каждому разработчику Google Play, независимо от его размера. Мы считаем, что это справедливый подход, который соответствует более широкой миссии Google — помочь всем разработчикам добиться успеха», — заключили в Google.