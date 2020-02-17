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Роскомнадзор заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян

В ведомстве нашли два форума, где можно было купить персональные данные, доступ к ним был ограничен. За покупку таких данных Роскомнадзор предлагал ввести административную ответственность
Фото: Nicolas Armer / DPA / ТАСС

Роскомнадзор внес форумы phreaker.pro и publikat.eu в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и ограничил к ним доступ, сообщается на сайте регулятора.

В ведомстве заявили, что на указанных ресурсах были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные россиян. Операторы уже приступили к ограничению доступа к этим форумам на территории России.

В Роскомнадзоре отметили, что по действующему законодательству для обработки персональных данных граждан необходимо получить их согласие. На указанных форумах не было информации, подтверждающей, что россияне разрешили работу с их данными.

«Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества», — добавили в ведомстве.

РБК направил запрос администраторам сайта dublikat.eu

В России выявили новый канал утечек персональных данных
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В начале февраля сообщалось, что в интернете появилась база клиентов микрофинансовых организаций, в которой, как утверждал продавец, содержится 1,2 млн записей. В «пробнике» были ФИО, номера телефонов, паспортные данные, адреса электронной почты и даты рождения. Позже появилась информация о базе из 44 тыс. клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предлагал ввести ответственность за покупку и дальнейшее использование персональных данных. «Поскольку утечка персональных данных является серьезной проблемой мировой, то виноват не только тот, кто украл данные, но и тот, кто сознательно [действует], понимая, что он на черном рынке приобретает массив персональных данных», — говорил он. Соответствующие поправки ведомство должно подготовить к весне, речь в них будет идти об административной ответственности.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Владислав Скобелев
Теги: Роскомнадзор, персональные данные, блокировка
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