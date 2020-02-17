Роскомнадзор заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян
Роскомнадзор внес форумы phreaker.pro и publikat.eu в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и ограничил к ним доступ, сообщается на сайте регулятора.
В ведомстве заявили, что на указанных ресурсах были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные россиян. Операторы уже приступили к ограничению доступа к этим форумам на территории России.
В Роскомнадзоре отметили, что по действующему законодательству для обработки персональных данных граждан необходимо получить их согласие. На указанных форумах не было информации, подтверждающей, что россияне разрешили работу с их данными.
«Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества», — добавили в ведомстве.
РБК направил запрос администраторам сайта dublikat.eu