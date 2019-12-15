В России выявили новый канал утечек персональных данных

Речь идет о специалистах IT-сферы, на долю которых в 2019 году впервые пришлось 2% «слива» персональных сведений

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В 2019 году персональные данные россиян стали утекать через IT-специалистов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности DeviceLock.

Компания изучила инсайдерские утечки информации из российских компаний. Из всех зафиксированных случаев 2% «сливов» пришлось на системных администраторов. Это новый вид инсайдеров, который в предыдущих исследованиях зафиксирован не был, пишет издание со ссылкой на технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.

По мнению представителя компании, причина в том, что профессия IT-специалиста превращается из элитной в массовую со снижением уровня доходов и требований к соискателям. По подсчетам Оганесяна, при средней зарплате сисадмина в Москве в 150 тыс. руб. на продаже, например, 100 тыс. сведений о банковских клиентах, можно заработать от 500 тыс. до 2 млн руб.

Несмотря на то, что на новый вид «слива» персональных данных пришлось в уходящем году всего 2%, на него приходится более четверти всех утечек по объему, сказано в исследовании.