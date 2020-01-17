Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в начале года два дня допрашивала основателя Telegram Павла Дурова, а в декабре, сотрудников проекта и консультанта. Регулятора интересовало — на что направлены $1,7 млрд от инвесторов

7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро. Сторона обвинения хотела узнать — на что предприниматель потратил привлеченные на ICO $1,7 млрд, кому принадлежит идея привлечь средства от инвесторов и сколько из этих денег потратил Telegram на свои нужды.

Идея привлечь инвесторов через механизм ICO принадлежит самому Дурову, следует из его ответа. Почти на все вопросы, связанные с расходами, Дуров не отвечал — за него вносил возражения адвокат. Но из тех ответов, которые приводятся в стенограмме, 40% расходов Telegram составляют траты на оборудование: только с октября 2019 года компания потратила на него около $10 млн.

Кроме основателя Telegram, регулятор также допрашивал вице-президента по развитию бизнеса — Илью Перекопского и консультанта Telegram Шьяха Пареха. Допрос обоих сотрудником проходил в Лондоне, 15 декабря и 10 декабря 2019 года соответственно. На этих допросах также присутствовали Дрылевский и Тенрейро. Некоторые конфиденциальные фрагменты из стенограммы допросов были удалены, например, те, что связаны с информацией об инвесторах. РБК направил запрос Дурову, Перекопскому и Палеху.

Согласно материалам дела, Перекопский сказал, что лично не спрашивал инвесторов об их планах использовать Gram: «Некорректно спрашивать людей, что они будут делать со своими сбережениями, если после этого нас больше не будут связывать никакие отношения». Тем не менее, иногда инвесторы сами упоминали о своих планах, заявил Перекопский.