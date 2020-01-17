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Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в начале года два дня допрашивала основателя Telegram Павла Дурова, а в декабре, сотрудников проекта и консультанта. Регулятора интересовало — на что направлены $1,7 млрд от инвесторов

7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро. Сторона обвинения хотела узнать — на что предприниматель потратил привлеченные на ICO $1,7 млрд, кому принадлежит идея привлечь средства от инвесторов и сколько из этих денег потратил Telegram на свои нужды.

Идея привлечь инвесторов через механизм ICO принадлежит самому Дурову, следует из его ответа. Почти на все вопросы, связанные с расходами, Дуров не отвечал — за него вносил возражения адвокат. Но из тех ответов, которые приводятся в стенограмме, 40% расходов Telegram составляют траты на оборудование: только с октября 2019 года компания потратила на него около $10 млн.

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Кроме основателя Telegram, регулятор также допрашивал вице-президента по развитию бизнеса — Илью Перекопского и консультанта Telegram Шьяха Пареха. Допрос обоих сотрудником проходил в Лондоне, 15 декабря и 10 декабря 2019 года соответственно. На этих допросах также присутствовали Дрылевский и Тенрейро. Некоторые конфиденциальные фрагменты из стенограммы допросов были удалены, например, те, что связаны с информацией об инвесторах. РБК направил запрос Дурову, Перекопскому и Палеху.

Согласно материалам дела, Перекопский сказал, что лично не спрашивал инвесторов об их планах использовать Gram: «Некорректно спрашивать людей, что они будут делать со своими сбережениями, если после этого нас больше не будут связывать никакие отношения». Тем не менее, иногда инвесторы сами упоминали о своих планах, заявил Перекопский.

Он подтвердил, что некоторые инвесторы «делились идеями», что планируют используют Gram для покупки товаров или услуг, «но чаще они говорили о проектах, в которых потенциально можно будет использовать Gram». «Инвесторы понимают, что для того, чтобы вокруг Gram появилась экосистема, чтобы появилось множество проектов, использующих Gram, необходимо время. Поэтому я уверен, что для многих инвесторов это была долгосрочная инвестиция. Они планировали использовать Gram для покупки чего-либо, но не в первый день», — заявил он.

Также Илья Перекопский подтвердил судье, что обсуждал с инвесторами их планы оставить себе Gram на долгое время. «Большинство крупных инвесторов говорило нам, что для них это долгосрочная инвестиция, но они, конечно, не давали нам гарантий, что никак не будут использовать Gram раньше», — объяснил Перекопский. Также он допустил, что некоторые инвесторы планировали перепродавать Gram на вторичном рынке. «Например, когда инвестор спросил меня, «есть ли новая информация о биржах, которые планируют размещать Gram», по его вопросу я предположил, что он планирует продать часть Gram на бирже», — отметил представитель Telegram.

Из опубликованных документов также стали известны подробности биографии Шьяма Пареха — он отвечает за взаимодействие с инвесторами проекта. Из допроса следует, что ему 46 лет, он закончил Массачусетский технический институт. До сотрудничества с компанией Дурова он около 15 лет работал в Morgan Stanley. В Telegram в качестве консультанта он попал через Джона Хаймана — последний был начальником Пареха во время работы в банке. Сейчас Парех находится на пенсии, живет на ферме с женой, участвует в 15 стартапах и консультирует команду Telegram по вопросам взаимодействия с инвесторами.

Парех начал сотрудничать с командой Дурова с начала 2019 года. До работы в Telegram у него не было опыта сотрудничества с проектами, связанными с блокчейном. Он также рассказал, что при найме на работу ему не обещали Gram в качестве бонуса и он не знает, есть ли у него право на получение токенов. На вопросы, общается ли сейчас Парех с Павлом и Николаем Дуровыми, а также с Ильей Перекопским, он ответил отрицательно.

После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании. В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги. 15 января регулятор предъявил новые доказательства того, что Gram Дурова должны считаться ценными бумагами. По мнению SEC, команда сама обсуждала токены проекта как ценные бумаги и знала о сером рынке их перепродажи.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев
Теги: Telegram, Telegram Messenger LLP, Павел Дуров, криптовалюты
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