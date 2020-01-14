Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

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Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции. Об этом говорится в материалах суда.

Банковские записи, касающиеся компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., должны быть представлены до 26 февраля 2020 года. При этом всю информацию (например, банковские реквизиты), которая подпадает под иностранные законы о конфиденциальности, суд разрешил скрыть. Продлевать конечный срок подачи документов не планируют.

SEC настаивает на раскрытии банковских данных Telegram с декабря 2019 года. 10 января комиссия подала в суд новые документы, в которых утверждала, что Telegram продавал токены не только во время ICO, но и после него. Комиссия самостоятельно получила некоторые счета, согласно которым 20 июня 2018 года компания Da Vinci Capital продала токены Gram фонду ITI Funds на более чем $2 млн, а компания Gem Limited — на €7,2 млн фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн — Space Investments Limited в начале июля 2018 года. По мнению SEC, эта информация опровергает заявление Telegram о том, что предложение о продаже токенов проводилось на исключительных условиях. В комиссии предполагают, что Telegram мог привлечь больше $1,7 млрд либо, наоборот, добирал указанную сумму с помощью услуг андеррайтеров.