Орешкин предложил новый способ легализации самозанятых

Меры по легализации самозанятых не дали нужного результата, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Нужно скорректировать систему налогообложения для самозанятых и дать им дополнительные преференции, считает министр

Максим Орешкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Самозанятыми в России зарегистрировались всего несколько сотен человек, и правительству нужны новые меры, чтобы вывести работников из тени, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, на котором обсуждалась нагрузка на бюджеты регионов.

«То, что было сделано, надо это честно признать, не привело к тому результату, который ожидался. [Всего лишь] сотни человек, которые зарегистрировались в новом статусе, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус. Тот режим, который нужен для самозанятых, должен быть в первую очередь удобным. Когда предлагается [сделать] крупную разовую выплату в конце года по страховым платежам — это то, что людям, конечно, некомфортно, неудобно, и ожидать, что многие будут работать в таком режиме, неправильно», — сказал министр.

Чтобы вывести самозанятых из тени, правительство освободило некоторые их категории от уплаты налогов в 2017 и 2018 годах. Налоговые каникулы затронули, в частности, нянь, репетиторов и домработниц. Но это не привело к значимым результатам — по состоянию на 1 декабря, как следует из последних данных Федеральной налоговой службы, в России зарегистрированы всего 813 самозанятых, причем в некоторых регионах может не быть ни одного самозанятого.

Для легализации самозанятых нужно создавать удобный режим налогообложения и переходить к транзакционным налогам, отметил Орешкин: человек должен платить процент с конкретных операций, но если он их не совершает, никаких обязанностей по уплате у него не возникает. Кроме того, легализация самозанятых должна давать им дополнительные возможности по банковскому кредитованию и другим инструментам, над которыми «стоит подумать», сказал министр. У Минэкономразвития есть предложения по таким возможностям, скоро они будут готовы, добавил Орешкин.

Выход самозанятых из тени позволит собирать больше налогов в фонд ОМС и сможет компенсировать те расходы, которые сейчас несут регионы, подчеркнул чиновник, отвечая на вопрос о нагрузке регионов. Отказ от нынешних расходов регионов «будет означать снижение финансирования здравоохранения, чего бы никому из нас не хотелось», поэтому нужно, «чтобы доходов было больше», а те, кто их формируют, получили бы дополнительную защиту, добавил министр.

Пока меры по легализации самозанятых не имели успеха по двум причинам, объяснял ранее Центр социально-политического мониторинга РАНХиГС. Во-первых, он охватывает небольшую аудиторию, а во-вторых, граждане не стремятся к постановке на учет, так как не уверены в том, какие дальнейшие действия ожидать от государственных органов управления». Наконец, нередко самозанятость для граждан является лишь дополнительной формой дохода, и платить за нее налоги они не могут.

Свой способ по легализации самозанятых предлагали и в Совфеде. Законопроект сенаторов Евгения Бушмина и Сергея Рябухина предполагает, что самозанятым не надо будет регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), а налог будет уплачиваться в виде патента — «фиксированного авансового платежа до начала налогового периода». Размер патента установят отдельно для каждого региона. Кроме того, самозанятые также авансом на год будут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке — 5% МРОТ в месяц (3% — на пенсионное страхование, 2% — на медицинское). ИП сейчас отдают на эти цели 31,1% МРОТ в месяц. Как говорил Бушмин, число самозанятых в России может составлять от 15 до 22 млн человек.