 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Технологии и медиа⁠,
0

На Байконур привезли все детали для ремонта стартового стола

На Байконур доставили детали для ремонта стартового стола
27 ноября «Роскосмос» сообщил о повреждении стартового стола после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» к МКС. На данный момент работы по восстановлению кабины и стартового комплекса «идут полным ходом», заявили там

На космодром Байконур доставили детали и оборудование для замены кабины обслуживания на 31-й площадке после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

27 ноября «Роскосмос» сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза» к Международной космической станции (МКС). По данным госкорпорации, сам старт прошел «без замечаний», корабль успешно пристыковался к станции. Однако после осмотра места запуска было обнаружено «повреждение ряда элементов стартового стола», пояснили там. В «Роскосмосе» пообещали устранить повреждения в ближайшее время.

Пуск ракеты «Протон‑М» отложили для устранения недочетов
Технологии и медиа
Фото:Евгений Кудашкин / Роскосмос Медиа / Telegram

27 ноября ракету «Союз-2.1А» запустили с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами, которые летят на МКС.В экипаж вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Полет на МКС продлился около трех часов. Стыковка прошла успешно. После стыковки космический корабль будет находиться на орбите в течение 242 дней.

В госкорпорации отметили, что работы по восстановлению кабины и стартового комплекса «идут полным ходом».

«С 1 декабря на космодром начали прибывать большегрузные машины с деталями кабины обслуживания. На сегодняшний момент прибыли все 18 машин. Сейчас ведется грунтование и дополнительная покраска изделия», — рассказал замгендиректора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

По его словам, график работ «утвержден и строго контролируется», согласно ему стартовый комплекс будет готов к первому пуску в «конце зимы 2026 года». Баранов опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы.

Начальник Центра испытаний технических комплексов филиала АО «ЦЭНКИ» космического центра «Южный» (входит в «Роскосмос») Петр Майданов отметил, что в ремонтных работах задействованы 130 сотрудников.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Роскосмос Байконур Союз-21.а повреждения ремонт

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
«Роскосмос» анонсировал совместную с Индией программу ракетных двигателей
Политика
«Роскосмос» объяснил замену космонавта Артемьева в экипаже Crew Dragon
Технологии и медиа
«Роскосмос» сообщил, когда с помощью ИИ начнет набор в отряд космонавтов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 08:06 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 08:06
Посольство России в Мексике предупредило о возможном ответе на тарифы Экономика, 08:19
Минобороны сообщило о 83 сбитых за ночь дронах Политика, 08:13
Politico узнало, что предложение США о гарантиях безопасности «не вечно» Политика, 08:09
Что успеть сделать в бухгалтерии и кадрах до конца 2025 года — чек-листПодписка на РБК, 08:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:05
Что общего между скачками российских акций и биткоина. Разбор РБКПодписка на РБК, 08:01
Эксперт НПФ «Будущее» спрогнозировала сокращение количества фондов Инвестиции, 08:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Экс-соперник Александра Емельяненко утонул в Бразилии Спорт, 07:54
Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона Политика, 07:33
Подозреваемый в теракте на подстанции признался в планах поджечь поезда Политика, 07:31
«Курс ₽85–90 за доллар» в 2026 году: как действия Трампа укрепили рубльПодписка на РБК, 07:30
На Байконур привезли все детали для ремонта стартового стола Технологии и медиа, 07:30
В Москве спрогнозировали мокрый снег и гололедицу Общество, 07:30
В госучреждениях Камчатки из-за непогоды сократили рабочий день Общество, 07:29