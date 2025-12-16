На Байконур привезли все детали для ремонта стартового стола

27 ноября «Роскосмос» сообщил о повреждении стартового стола после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» к МКС. На данный момент работы по восстановлению кабины и стартового комплекса «идут полным ходом», заявили там

На космодром Байконур доставили детали и оборудование для замены кабины обслуживания на 31-й площадке после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

27 ноября «Роскосмос» сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза» к Международной космической станции (МКС). По данным госкорпорации, сам старт прошел «без замечаний», корабль успешно пристыковался к станции. Однако после осмотра места запуска было обнаружено «повреждение ряда элементов стартового стола», пояснили там. В «Роскосмосе» пообещали устранить повреждения в ближайшее время.

27 ноября ракету «Союз-2.1А» запустили с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами, которые летят на МКС.В экипаж вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Полет на МКС продлился около трех часов. Стыковка прошла успешно. После стыковки космический корабль будет находиться на орбите в течение 242 дней.

В госкорпорации отметили, что работы по восстановлению кабины и стартового комплекса «идут полным ходом».

«С 1 декабря на космодром начали прибывать большегрузные машины с деталями кабины обслуживания. На сегодняшний момент прибыли все 18 машин. Сейчас ведется грунтование и дополнительная покраска изделия», — рассказал замгендиректора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

По его словам, график работ «утвержден и строго контролируется», согласно ему стартовый комплекс будет готов к первому пуску в «конце зимы 2026 года». Баранов опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы.

Начальник Центра испытаний технических комплексов филиала АО «ЦЭНКИ» космического центра «Южный» (входит в «Роскосмос») Петр Майданов отметил, что в ремонтных работах задействованы 130 сотрудников.