Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам

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В июле 2023 года Минфин одобрил выделение грантов на общую сумму 11 млрд руб. для разработки IT-решений по импортозамещению иностранного ПО. До этого в 2022 году правительство выделило на развитие этой сферы в целом более 26 млрд руб.: от грантов и льготных кредитов до специальной ипотеки для специалистов.

Финансовая поддержка одной из ключевых отраслей экономики проводится по национальному проекту «Цифровая экономика», инициированному президентом России. Цель нацпроекта — ускоренно внедрять цифровые технологии в экономику, преимущественно на базе отечественных разработок. Для этого, например, в стране создается информационная инфраструктура, идет подготовка квалифицированных кадров и перевод госуслуг в электронную форму.

«Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги. У более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний и высокий уровень зрелости», — отмечал зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, доходы российских IT-компаний в 2022 году выросли на 35,3%. «Такие меры [как выдача грантов] стали фактором роста этой отрасли, развития отечественных цифровых продуктов, увеличения числа IT-компаний», — добавил Чернышенко. Кроме того, с 2022 года разработчики могут покрывать 80% стоимости проекта с помощью грантов, что также способствует развитию отрасли.

Какие есть фонды и как они поддерживают IT-отрасль

Оказывают финансовую поддержку российским IT-компаниям Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд «Сколково» и Фонд содействия инновациям (ФСИ). Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) через акселерационную программу «Спринт» также помогает развивать бизнес для IT-компаний с тестовой версией продукта.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Акселератор «Спринт» — это бесплатная программа развития IT-компаний, которая направлена на поиск клиентов и увеличение продаж на российском рынке. Присоединиться к программе могут разработчики решений в области нового общесистемного программного обеспечения, в том числе в сфере новых коммуникационных интернет-технологий, то есть продуктов для управления контентом, обработки данных, онлайн-обучения и так далее.

Программа реализуется по нацпроекту «Цифровая экономика». Она рассчитана на 12 недель, за которые трекеры и эксперты ФРИИ помогают прокачать команду, подтвердить ценность продукта на рынке, найти новые сегменты целевой аудитории и первых клиентов, привлечь инвестиции и кратно вырасти.

Участвовать в акселераторе «Спринт» может любая российская IT-компания, которая пройдет конкурсный отбор. Обязательные требования — наличие юридического лица, как минимум тестовой версии продукта, а также команды из двух и более человек. Конкурсный отбор состоит из нескольких этапов: формальной проверки заявок, внутренней и внешней экспертизы, голосования конкурсной комиссии.

Кроме того, «Спринт» проходит в гибридном формате — офлайн и онлайн, что немаловажно для региональных стартапов. «В последнее время благодаря возможности прохождения программы в режиме онлайн к нам приходит все больше команд из регионов», — отмечает директор ФРИИ Кирилл Варламов.

ФСИ. Фонд содействия инновациям реализует целый ряд программ, направленных на поддержку перспективных российских проектов, находящихся на любой стадии развития. Так, в рамках участия фонда в реализации национального проекта «Цифровая экономика» сейчас запущены несколько грантовых конкурсов.

До 23 октября открыт прием заявок по конкурсу «Старт-ЦТ» с максимальной суммой грантовой поддержки в 4 млн руб. Участвовать здесь могут как физические, так и юридические лица-компании на ранней стадии развития. Конкурс ориентирован на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать собственные цифровые решения, продукты или платформы.

Для предприятий, уже имеющих опыт продаж и планирующих внедрение собственных решений в области искусственного интеллекта, фондом организован конкурс «Внедрение-ИИ». Грант в размере до 50 млн руб. предоставляется для реализации технологического проекта, предполагающего развитие материально-технической базы, кадрового потенциала получателя гранта и решения в области искусственного интеллекта. Заявки принимаются до 16 октября 2023 года.

Фонд «Сколково». Поддерживает цифровизацию бизнеса и внедрение новых цифровых решений. Поэтому претендовать на грант компании могут вне зависимости от степени инновационности их деятельности.

Получатели меры поддержки — компании-заказчики российских IT-решений. Их в «Сколково» определяют по итогам конкурсного отбора, который проходит ежегодно. Фонд оценивает внедрение цифровых технологий в производственную или операционную деятельность компании: экономическую эффективность решений, потенциал тиражирования, инновационность и конкурентоспособность. Среди заказчиков можно встретить промышленные предприятия, компании из сфер здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других отраслей. Например, при поддержке фонда «Сколково» «Почта России» запустила доставку роботами-курьерами от «Яндекса».

Кроме того, «Сколково» поддерживает особо значимые проекты, чья реализация направлена на устранение рисков и последствий западных санкций, то есть замещение зарубежного программного обеспечения российскими IT-решениями. Такие компании могут претендовать на грант до 700 млн руб. По словам старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково» Кирилла Каема, еще до 2022 года и массового ухода иностранных вендоров с российского рынка задачи разработчиков заключались в донастройке и создании ПО для решения конкретных задач — и компетенции экспертов росли преимущественно в этом направлении. «Сейчас нам нужно изменить существующие меры поддержки и направить их на то, чтобы они во многом решали комплексные задачи, связанные с заменой ПО в целом», — подчеркивал Каем.

РФРИТ. Российский фонд развития информационных технологий предоставляет IT-компаниям финансовые инструменты для развития и масштабирования перспективных IT-проектов.

Получить грант фонда до 6 млрд руб. могут компании, у которых есть цифровые решения или продукты для доработки под цели и задачи заказчика, направленные на ускоренное импортозамещение IT-решений в ключевых отраслях экономики. Основным условием является высокая востребованность отраслью, потенциал тиражирования, нахождение в перечне особо значимых проектов. Реализация ОЗП направлена на замещение зарубежного ПО во избежание производственных потерь или остановки производства на предприятиях.

С 2019 года фонд профинансировал 180 проектов по разработке, доработке и внедрению российских решений в сфере IT на сумму более 28 млрд руб., в том числе 19 особо значимых проектов на общую сумму грантового финансирования 16,25 млрд руб.

«Наша задача — сформулировать потребности рынка и отобрать IT-проекты, направленные на импортозамещение зарубежных цифровых продуктов, масштабировать качественные российские IT-решения, обеспечить их продвижение на зарубежных рынках», — подчеркнул генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.