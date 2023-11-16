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Технологии и медиа ,  
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Власти назвали причину перебоев с интернетом на Чукотке и Камчатке

Интернет на Чукотке пропал из-за повреждения кабеля при земляных работах
В Камчатском крае был поврежден оптоволоконный кабель при проведении земляных работ, это и привело к перебоям с интернетом в регионе, а также на Чукотке. Проблемы наблюдались почти 15 часов
Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов
Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов (Фото: vladislav_kuznecov / Telegram)

Причиной проблем во связью на Чукотке и на Камчатке стало повреждение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которое возникло из-за земляных работ сторонней организации, сообщил в телеграм-канале чукотский губернатор Владислав Кузнецов.

«Предварительно известно, что причиной нарушения связи стали земляные работы сторонней организации между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний Камчатского края. Восстановительные работы завершили сегодня утром», — написал он.

Как уточняет «Кам.24», на Камчатке интернет тоже стал доступен, сети не было 14 часов. Из-за этого перестали работать банковские терминалы, магазины и другие учреждения перешли на наличный расчет, у банкоматов появились очереди. Также наблюдались проблемы с телефонной связью.

Авария произошла в 22 км от Дальнего в сторону Усть-Большерецка, уточняет камчатский портал.

На Чукотке возникли перебои со связью из-за поврежденного кабеля
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Около месяца назад ВОЛС была повреждена в подводной части, это привело к снижению скорости интернет-соединения на Чукотке. Как рассказал Кузнецов, для предотвращения повреждений кабеля под водой в дальнейшем власти обратились в Росрыболовство с просьбой «уведомлять суда о маршрутах ВОЛС, которые выходят в море для траления рыбы». В октябре именно такое судно повредило кабель.

По словам губернатора, Чукотка также попросила Минцифры выделить дополнительные спутниковые резервные каналы и предложила возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов.

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ВОЛС по дну моря на Чукотке запустили в конце 2022 года. Пропускная способность новой линии составила 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Общая протяженность оптоволоконной трассы составила 2173 км. По большей части она проходит по дну Берингова моря на глубине до 6 тыс. м.

До этого округ долгое время оставался единственным субъектом Российской Федерации, предоставление услуг связи на всей территории которого осуществлялось только с использованием спутникового ресурса. Население Чукотки — около 50 тыс. человек.

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