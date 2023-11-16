Власти назвали причину перебоев с интернетом на Чукотке и Камчатке
Причиной проблем во связью на Чукотке и на Камчатке стало повреждение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которое возникло из-за земляных работ сторонней организации, сообщил в телеграм-канале чукотский губернатор Владислав Кузнецов.
«Предварительно известно, что причиной нарушения связи стали земляные работы сторонней организации между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний Камчатского края. Восстановительные работы завершили сегодня утром», — написал он.
Как уточняет «Кам.24», на Камчатке интернет тоже стал доступен, сети не было 14 часов. Из-за этого перестали работать банковские терминалы, магазины и другие учреждения перешли на наличный расчет, у банкоматов появились очереди. Также наблюдались проблемы с телефонной связью.
Авария произошла в 22 км от Дальнего в сторону Усть-Большерецка, уточняет камчатский портал.
Около месяца назад ВОЛС была повреждена в подводной части, это привело к снижению скорости интернет-соединения на Чукотке. Как рассказал Кузнецов, для предотвращения повреждений кабеля под водой в дальнейшем власти обратились в Росрыболовство с просьбой «уведомлять суда о маршрутах ВОЛС, которые выходят в море для траления рыбы». В октябре именно такое судно повредило кабель.
По словам губернатора, Чукотка также попросила Минцифры выделить дополнительные спутниковые резервные каналы и предложила возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов.
ВОЛС по дну моря на Чукотке запустили в конце 2022 года. Пропускная способность новой линии составила 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Общая протяженность оптоволоконной трассы составила 2173 км. По большей части она проходит по дну Берингова моря на глубине до 6 тыс. м.
До этого округ долгое время оставался единственным субъектом Российской Федерации, предоставление услуг связи на всей территории которого осуществлялось только с использованием спутникового ресурса. Население Чукотки — около 50 тыс. человек.
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