Власти назвали причину перебоев с интернетом на Чукотке и Камчатке

В Камчатском крае был поврежден оптоволоконный кабель при проведении земляных работ, это и привело к перебоям с интернетом в регионе, а также на Чукотке. Проблемы наблюдались почти 15 часов

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов (Фото: vladislav_kuznecov / Telegram)

Причиной проблем во связью на Чукотке и на Камчатке стало повреждение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которое возникло из-за земляных работ сторонней организации, сообщил в телеграм-канале чукотский губернатор Владислав Кузнецов.

«Предварительно известно, что причиной нарушения связи стали земляные работы сторонней организации между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний Камчатского края. Восстановительные работы завершили сегодня утром», — написал он.

Как уточняет «Кам.24», на Камчатке интернет тоже стал доступен, сети не было 14 часов. Из-за этого перестали работать банковские терминалы, магазины и другие учреждения перешли на наличный расчет, у банкоматов появились очереди. Также наблюдались проблемы с телефонной связью.

Авария произошла в 22 км от Дальнего в сторону Усть-Большерецка, уточняет камчатский портал.

Около месяца назад ВОЛС была повреждена в подводной части, это привело к снижению скорости интернет-соединения на Чукотке. Как рассказал Кузнецов, для предотвращения повреждений кабеля под водой в дальнейшем власти обратились в Росрыболовство с просьбой «уведомлять суда о маршрутах ВОЛС, которые выходят в море для траления рыбы». В октябре именно такое судно повредило кабель.

По словам губернатора, Чукотка также попросила Минцифры выделить дополнительные спутниковые резервные каналы и предложила возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов.