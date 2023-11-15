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На Чукотке возникли перебои со связью из-за поврежденного кабеля

На Чукотке возникли перебои со связью из-за повреждения оптоволоконного кабеля
Перебои наблюдаются в Анадыре и ряде других населенных пунктов. Предположительно, причиной стала авария на волоконно-оптической линии связи. В октябре кабель под водой был поврежден судном
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Анадыре и ряде других населенных пунктов Чукотки возникли перебои со связью, сообщается в телеграм-канале правительства. Предположительно, причиной стала авария на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

«По предварительной информации, авария произошла на наземной части ВОЛС на Камчатке. Специалисты отправились к месту устранения аварии. Департамент промышленности держит ситуацию на контроле», — говорится в сообщении.

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ВОЛС по дну моря на Чукотке запустили в конце 2022 года. Пропускная способность новой линии составила 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Общая протяженность оптоволоконной трассы составила 2173 км. По большей части она проходит по дну Берингова моря на глубине до 6000 м.

До этого округ долгое время оставался единственным субъектом Российской Федерации, предоставление услуг связи на всей территории которого осуществлялось только с использованием спутникового ресурса. Население Чукотки — около 50 тыс. человек.

В октябре кабель подводной части ВОЛС был поврежден рыболовным тралом. Из-за ремонтных работ в регионе замедляли работу интернета. 27 октября «Ростелеком» сообщил, что поврежденную часть кабеля восстановили.

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Елена Чернышова
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