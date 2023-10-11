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На Чукотке замедлят интернет из-за поврежденного кабеля

«Ростелеком»: из-за повреждения кабеля на Чукотке ухудшится доступ в интернет
Из-за повреждения судном подводного оптоволоконного кабеля на Чукотке с 12 по 23 октября снизится скорость интернета, сообщил «Ростелеком». Ранее о перебоях с интернетом также сообщали жители Камчатки и Курильских островов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На Чукотке с 12 по 23 октября снизится скорость интернета из-за повреждения подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля, сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

«При проведении контрольных измерений специалисты обнаружили отклонение параметров подводного участка линии связи от проектных. Оно вызвано повреждением сторонним судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля. Для полного восстановления параметров канала связи необходимо в кратчайшие сроки провести профилактические ремонтные работы. В противном случае кабель может полностью выйти из строя», — говорится в сообщении.

В «Ростелекоме» уточнили, что при проведении ремонтных работ с 12 по 23 октября интернет на Чукотке будет поступать с помощью спутниковых каналов связи, что замедлит скорость передачи данных.

Представитель МТС cообщил РБК, что на этот период они также подключили резервный спутниковый канал связи. Представитель «МегаФона» также признал, что повреждение подводного ВОЛС «Ростелекома» скажется на качестве мобильного интернета на Чукотке. «МегаФон» развернул резервный канал, который сможет частично компенсировать падение трафика на время проведения ремонтных работ», - добавил он.

ВОЛС по дну моря на Чукотке запустили в конце 2022 года. Пропускная способность новой линии составила 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Общая протяженность оптоволоконной трассы составила 2173 км. По большей части она проходит по дну Берингова моря на глубинах до 6000 м.

До этого округ долгое время оставался единственным субъектом Российской Федерации, предоставление услуг связи на всей территории которого осуществлялось только с использованием спутникового ресурса. Население Чукотки — около 50 тыс. человек.

Проблемы с интернетом в последние дни возникали и в других регионах Дальнего Востока. На островах Курильского архипелага три дня назад резко оборвалась связь и пропал интернет, пишет АСТВ. Главной проблемой для жителей региона оказалась невозможность использовать онлайн-платежи. «В магазинах пустота, у людей закончилась наличка. Сегодня день зарплаты, а никому перечислить ее не могут — интернета нет. И расплатиться теми деньгами, которые есть на карте, тоже нельзя. Некоторые магазины вообще закрываются», — сообщила изданию женщина, чей отец-пенсионер и сестра живут на острове Кунашир — самом южном острове Большой гряды Курильских островов.

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О том, что интернет в ночь с 7 на 8 октября пропал на всей Камчатке, сообщает Kamchatkamediа. По сообщениям очевидцев, перебои с соединением начались приблизительно в полночь, затем интернет пропал вовсе. Не работала также мобильная передача данных у абонентов «МегаФона», «Билайна», МТС и Теле2. Парализована оказалась работа всех служб такси полуострова, люди не могли вызвать машину, диспетчеры сообщали, что не могут принять заказ из-за отсутствия интернета. Соединение восстановилось через несколько часов, приблизительно в три часа ночи.

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Теги
Анна Пустякова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Чукотка Камчатка Интернет повреждение Ростелеком
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