Холдинг «Газпром-Медиа» купил долю в блогерском агентстве Insight People

Совладельцем блогерского агентства Insight People, сотрудничающего с Анной Хилькевич и Кариной Кросс, стал «Газпром-Медиа». Сделка оценивается в 5–7 млрд руб. и должна помочь холдингу привлечь инфлюенсеров к Rutube и Yappy

Фото: insightpeople.ru

Холдинг «Газпром-Медиа», владеющий в том числе телеканалами НТВ, ТНТ и платформой Rutube, приобрел долю в одном из крупнейших блогерских агентств Insight People (в последнее время презентует себя под русскоязычным названием «Инсайт Люди»). Соответствующие изменения, как обратил внимание РБК, отражены в ЕГРЮЛ. В самом холдинге также подтвердили информацию.

Холдингу «Газпром-Медиа» отошел 51% уставного капитала ООО «Инсайт Люди» — юрлица Insight People. Остальные 49% остались у прежде единственной владелицы компании, ее основательницы и гендиректора Алины Зиннатуллиной. После закрытия сделки Зиннатуллина сохранила должность гендиректора агентства, уточнили в холдинге.

Сумму сделки в «Газпром-Медиа» не раскрывают. Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает 100% бизнеса Insight People в 10–14 млрд руб. «Исходя из этого контрольный пакет с учетом премии за контроль — это уровень от 5,5 млрд до 7,5 млрд руб., — считает аналитик. — Детали зависят от того, как была структурирована сделка, от возможных опционов и прочих параметров».

В портфеле «Газпром-Медиа» Insight People — первое блогерское агентство. Сейчас холдинг объединяет девять эфирных телеканалов, включая НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Матч ТВ» и «Пятница!», шесть интернет-платформ, включая видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть вертикальных видео Yappy, больше десятка продакшенов и кинодистрибьюторов, в том числе «Централ Партнершип» и 1-2-3 Production, девять радиостанций, среди которых «Авторадио», Like FM и Energy, издания «Вокруг ТВ» и «7 дней», сейлз-хаус «Газпром-Медиа» и московский кинотеатр «Октябрь».

Insight People позиционирует себя как «продюсерский центр № 1 в России, обладающий крупнейшей в стране сетью региональных блогерских студий полного цикла». Агентство сотрудничает с такими блогерами, как Анна Хилькевич (10 млн подписчиков в Instagram, принадлежащем корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), Карина Кросс (10,5 млн подписчиков в Instagram и 1,2 млн — на YouTube) и Саша Стоун (2,4 млн подписчиков в Instagram, 32,8 тыс. — на YouTube). Всего на эксклюзивном контракте у Insight People порядка 2 тыс. блогеров.

Юрлицо «Инсайт Люди», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2021 году. В 2022 году его выручка по РСБУ составила 14,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб.

Сделка с «крупнейшим в России блогерским агентством», как комментируют ее в самом «Газпром-Медиа», позволит «получить синергетический эффект от объединения сообщества блогеров вокруг цифровых платформ холдинга, а также усилит позиции в сегменте инфлюенс-маркетинга». Гендиректор холдинга Александр Жаров обращает внимание, что Insight People «давно является стратегическим бизнес-партнером для платформ Rutube и Yappy и развлекательных телеканалов».

Покупка холдингом «Газпром-Медиа» доли в Insight People — не первая сделка по приобретению блогерского агентства многопрофильными медиахолдингами. В декабре 2022 года VK стал владельцем креативного агентства Invite, получив 100% акций ООО «Инвайт» и доли в его дочерних структурах — 80% в ООО «Инвайт Мьюзик» и 75% ООО «Инвайт Лицензия». До июня того же года Invite принадлежал АО «МФ Технологии» — крупнейшему акционеру VK, а до этого — гендиректору агентства Светлане Бабаевой через АО «Глобал Инфлюэнсерс» и напрямую. В VK тогда сделку объясняли желанием сделать «еще один шаг в развитии контентного направления для пользователей».