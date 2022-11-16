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NASA запустило сверхтяжелую ракету в рамках лунной миссии

NASA запустило сверхтяжелую ракету в рамках лунной миссии Artemis 1 после серии переносов
Ракета&nbsp;Space Launch System
Ракета Space Launch System (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

NASA запустило сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) с беспилотным космическим кораблем Orion в рамках лунной программы Artemis 1, сообщается в Twitter миссии.

Ракета стартовала с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 01:47 по местному времени (09:47 мск).

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Первая попытка была запланирована на 29 августа, однако пуск был отменен из-за утечки водорода. Вторая попытка должна была состояться 3 сентября, но ее также перенесли из-за утечки водорода. Запуск перенесли на 27 сентября, но и тогда его решили отложить из-за тропического шторма «Иэн».

Artemis 1 — это первый этап лунной программы США, конечной целью которой является высадка людей на Луну. Он предполагает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Материал дополняется. 

 

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