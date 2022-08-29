NASA перенесло запуск сверхтяжелой ракеты по лунной программе

Запуск ракеты, которая должна вывести на орбиту беспилотный корабль, участвующий в лунной программе США, решили отложить из-за утечки водорода

Ракета Space Launch System (Фото: Aubrey Gemignani / NASA / AP)

Запуск американской сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая должна была вывести на орбиту беспилотный космический корабль Orion, был прерван из-за технических неполадок, сообщается на сайте NASA.

«Директор по запуску остановил сегодняшнюю попытку запуска Artemis I примерно в 8:34 утра (15:34 мск. — РБК). Ракета Space Launch System и космический корабль Orion стабильны», — говорится в сообщении.

Запуск ракеты должен был состояться с космодрома NASA во Флориде, в период с 8:33 до 10:33 по времени восточного побережья США (с 15:33 до 17:33 мск).

Однако при подготовке ракеты к запуску команда инженеров обнаружила, что при заправке ракеты-носителя произошла утечка водорода. Оперативно выяснить причины происшествия не удалось, поэтому запуск решили перенести.

Космическое агентство не объявило точную дату новой попытки, однако сообщило, что ближайшая такая возможность появится 2 сентября.

Полет состоится только в том случае, если инженеры космического агентства смогут выявить причины утечки водорода и устранить их.

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Artemis 1 («Артемида 1») — это первый этап лунной программы США, конечной целью которой является высадка людей на Луну. Первый этап программы предполагает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Вывести корабль на орбиту должна ракета Space Launch System (SLS).

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SLS — это сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Ее длина достигает 98 м, а суммарная тяга двигателей составляет 39,1 МН, что делает SLS самой мощной в мире.

Второй этап космической программы предполагает, что Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третьим этапом должна стать высадка на Луну, намеченная на 2024 год.