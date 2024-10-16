В Казахстане предложили ограничить число сим-карт на человека

Вице-министр цифрового развития также предложил ограничить количество выдаваемых сим-карт для одного человека. Необходимость ограничений он объяснил противодействием телефонному мошенничеству

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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек предложил выдавать гражданам телефонные номера через портал электронного правительства (портал госуслуг) либо через мобильное приложение eGov mobile, пишет Zakon.kz.

«Мы будем законодательно выходить с инициативой вернуть номерной план государственный. Сейчас операторы связи выдают номера пользователям и сим-карты. Мы вернем номерной план государству», — сказал Оразбек на пленарном заседании в мажилисе (нижняя палата парламента).

Он также предложил ограничить количество выдаваемых сим-карт для одного человека. «Юрлица сейчас тоже без контроля получают эти карты, поэтому, может быть, введем сим-карты для коммерческого использования. Но они должны будут по каждому номеру обосновывать его использование», — пояснил вице-министр.

Необходимость ограничений чиновник объяснил противодействием телефонному мошенничеству.

Агентство по противодействию коррупции в октябре предупреждало о мошенниках, которые создают фальшивые аккаунты в мессенджерах от имени руководства и сотрудников антикоррупционной службы и рассылают фейковые документы, файлы и сообщения.

Весной этого года казахстанцы жаловались на фейковые СМС-рассылки с номера 1414, который использует государственная корпорация «Правительство для граждан». Они связывали это со взломом Центров обслуживания населения (ЦОН).

В пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) опровергли сообщения о взломе базы данных. Там объяснили, что рассылка от 1414 приходила тем, кто не зарегистрирован в eGov mobile. «Мобильное приложение eGov mobile отправляет персональные СМС и push-уведомления в различных жизненных ситуациях для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях!» — пояснили там.

Как писал Tengrinews.kz в октябре, в родительских чатах в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) появились предупреждения о том, что мошенники рассылают гражданам ссылки, маскируя их под заявление на бесплатное питание для школьников. Однако в НИТ подтвердили, что 1 октября пользователи приложения eGov Mobile получили сообщение от 1414 о получении цифрового ваучера на бесплатное питание в школах. Рассылку организовало Министерство просвещения.

«Хотел бы подчеркнуть, что eGov не взломан, мошенники пользуются не самой технологией. Технология на сегодня не взломана. Они пользуются доверием людей. То есть, когда человеку приходит сообщение с портала 1414, значит, в этот момент мошенник пытается зайти на его страницу. И когда приходит сообщение от 1414, там указан код и написано большими буквами: «Никому не сообщайте свой код». И люди, просто не читая, диктуют код мошеннику. Поэтому здесь надо понимать, что взлома нет. Люди, к сожалению, не до конца понимают всю ответственность, когда они эти коды раздают направо и налево», — заявил в свою очередь Оразбек на заседании мажилиса.