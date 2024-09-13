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Россиян при покупке сим-карт обяжут подтверждать личность

Российские граждане при покупке сим-карт должны будут подтвердить свою личность одним из трех способов: с помощью паспорта, через портал госуслуг, по биометрии. Иностранцы смогут это сделать только лично по биометрии
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press

Минцифры предложило обязать россиян и иностранцев при покупке сим-карт подтверждать свою личность. Ведомство подготовило новые правила оказания услуг телефонной связи, проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили журналистам в пресс-службе ведомства, изменения связаны с законом об ограничении оборота сим-карт, подписанным Владимиром Путиным в августе, и «направлены на повышение безопасности и удобства для всех абонентов, а также на борьбу с мошенничеством и нелегальными сим-картами», сообщает «Интерфакс».

Граждане России при покупке сим-карт должны подтвердить свою личность одним из трех способов: с помощью паспорта, через портал госуслуг (либо через уполномоченную правительством организацию, если на портале гражданин не зарегистрирован) или по биометрии. Иностранцы смогут это сделать только лично по биометрии.

Минцифры оценило затраты операторов на передачу данных о сим-картах
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Фото:Yuri A / PeopleImages.com / Shutterstock

До завершения переходного периода (для россиян — до 1 ноября 2025 года, а для иностранцев — до 1 июля того же года) операторы связи обязаны проверить уже заключенные договоры и уведомить абонентов, если у них превышен лимит по количеству сим-карт. Если те не уменьшат их количество в течение этого времени, услуги мобильной связи приостановят по всем номерам. «Иностранцам, которые уже пользуются российскими сим-картами, нужно будет в течение переходного периода пройти идентификацию личности по биометрии», — уточнили в ведомстве.

Оплата услуг связи наличными будет возможна только в уполномоченных правительством организациях и только при подтверждении личности по паспорту или через портал госуслуг. «Также уточняется порядок переноса номера абонента при смене оператора связи. В остальном правила оказания услуг остаются прежними», — отметили в пресс-службе.

По закону теперь граждане России смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. Договор об оказании услуг связи с иностранными гражданами может быть заключен только очно и при условии наличия их данных в Единой биометрической системе.

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Елена Чернышова
Минцифры сим-карты сотовые операторы
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