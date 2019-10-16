В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

Новые комплексы фиксации нарушений скоростного режима будут установлены на крышах патрульных автомобилей. Эти устройства способны замерять скорость движущихся в потоке машин, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова. Новые автоматические комплексы глава ведомства представил на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге.

«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше», — сказал Черников.

Как поясняет Autonews, речь идет об отечественных комплексах под названием «Кордон.Про». Эти комплексы могут измерять скорость автомобилей не только в стационарном и передвижном режимах, но и на ходу — во время движения транспортного средства, на котором установлено устройство.

«Коммерсанту» Черников сообщил, что такие камеры снимают «все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют». По его словам, ставить такие устройства на балки патрульных автомобилей могут начать уже в следующем году.

Помимо «Кордон.Про», которые производит петербургская компания «Симикон», есть производитель похожего оборудования из Смоленска — компания «Арсенал 67», которая делает балки со встроенной камерой, устанавливаемые на крышу патрульной машины, отмечает «Коммерсантъ». По данным газеты, Госавтоинспекция пока этих производителей не рассматривает.