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Технологии и медиа ,  
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В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей
Новые комплексы фиксации нарушений скоростного режима будут установлены на крышах патрульных автомобилей. Эти устройства способны замерять скорость движущихся в потоке машин, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова. Новые автоматические комплексы глава ведомства представил на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге.

«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше», — сказал Черников.

Как поясняет Autonews, речь идет об отечественных комплексах под названием «Кордон.Про». Эти комплексы могут измерять скорость автомобилей не только в стационарном и передвижном режимах, но и на ходу — во время движения транспортного средства, на котором установлено устройство.

«Коммерсанту» Черников сообщил, что такие камеры снимают «все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют». По его словам, ставить такие устройства на балки патрульных автомобилей могут начать уже в следующем году.

Помимо «Кордон.Про», которые производит петербургская компания «Симикон», есть производитель похожего оборудования из Смоленска — компания «Арсенал 67», которая делает балки со встроенной камерой, устанавливаемые на крышу патрульной машины, отмечает «Коммерсантъ». По данным газеты, Госавтоинспекция пока этих производителей не рассматривает.

«Ничего противоречащего закону тут нет, потому что и раньше были специальные радары на патрульных машинах, которые измеряли скорость в движении, то есть высчитывали разность в скорости движения автомобилей. Вопрос в целесообразности всего этого, потому что мы принимаем на вооружение все более и более сложные и дорогостоящие продукты, что не всегда имеет смысл. Треноги останутся, это довольно эффективный способ борьбы с нарушителями, главное, чтобы он был в рамках закона, потому что они очень часто стоят неверно и не пойми что считывают», — заявил РБК автоэксперт Андрей Ломанов.

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На сайте ГИБДД появилась карта с камерами на российских дорогах

Летом 2019 года президент России Владимир Путин потребовал, чтобы дорожные службы перестали прятать камеры, которые фиксируют нарушения, на опасных участках дорог. По его словам, такие камеры не дисциплинируют водителей, а «просто подводят их под штраф», в то время как штраф — это не самоцель, а средство достижения «нужного результата».

Президент также поручил до 1 декабря 2020 года решить вопрос с отменой штрафов, которые зафиксировали камеры, размещенные с нарушением требований.

Авторы: Наталья Демченко, Роман Кирьянов
Теги: Камеры слежения, превышение скорости, ГИБДД
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