Group-IB выявила мошенническую схему с оплатой в PlayStation Store
Компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила мошенническую схему, связанную с пополнением счета в магазине PlayStation Store и продажей игровой валюты в мобильной игре Brawl Stars. Отчет компании есть в распоряжении РБК.
Мошенники разработали схему, после того как компания Sony приостановила работу своего виртуального магазина в России. Злоумышленники предлагают россиянам приобрести подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в PlayStation Store. Group-IB обнаружила фишинговый сайт в конце мая.
Мошенники создали искусственный дефицит, заявив, что в продаже остались карты только с номиналом от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Также на сайте публиковались поддельные отзывы «счастливых» геймеров, купивших карты. Пользователи перенаправлялись на фиктивные шлюзы оплаты, и таким образом у них похищали данные банковских карт и снимали деньги.
Одновременно Group-IB выявила повышенную активность «траферов». Используя фиктивную рекламу, пользователи перенаправляются на сайты, где обещают бесплатно сгенерировать бонусы для игр или онлайн-сервисов. Цель подобных сайтов — отправить пользователей на партнерский ресурс, в роли которого может быть как легальный рекламный баннер, так и фишинговый или мошеннический сайт.
Чаще всего жертвами такой мошеннической схемы становятся дети. В топе мошеннических схем многопользовательская видеоигра Brawl Stars. Мошенники предлагают купить со скидкой или получить бесплатно внутриигровую валюту — «кристаллы» или «гемы». Геймеры попадают на сайт, стилизованный под известный бренд, где их просят ввести персональные данные. Сайт имитирует подключение к службам сервиса или игры, проверку никнейма и генерацию бонусов.
После «успешной генерации» игроки получают сообщение, что для завершающего этапа получения бонусов необходимо перейти по ссылке на сайт партнера. Пользователей зачастую переводят на мошеннические сайты-опросники, рекламные баннеры, фишинг-сайты или сайты со встроенным вредоносным программным обеспечением.
Как рассказал ведущий аналитик Group-IB Евгений Егоров, траферы зарабатывают на получении трафика фейковых сайтов. Суммарное количество посетителей таких сайтов составляет 2,2 млн человек. Для того, чтобы избежать подобных инцидентов, Group-IB рекомендует пользоваться только официальными магазинами и сайтами и не оплачивать покупки на незнакомых сайтах.
Sony Interactive Entertainment прекратила продажу своих консолей PlayStation, программного и аппаратного обеспечения в России 10 марта. Эксперты CNBC отметили, что для Sony решение об уходе с российского рынка было непростым с финансовой точки зрения, так как среди производителей консолей в России у компании самое большое присутствие. Компания сделала пожертвование в размере $2 млн верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для поддержки пострадавших во время кризиса на Украине.