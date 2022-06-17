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Бизнес ,  
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На Маска подали в суд на $258 млрд из-за «создания криптопирамиды»

К Илону Маску и его компаниям Tesla и SpaceX подали в суд из-за продвижения криптовалюты Dogecoin. Истец посчитал, что она не имеет ценности, и требует компенсации из-за потери средств в размере $258 млрд
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американец Кит Джонсон подал в суд на Илона Маска и его компании SpaceX и Tesla, посчитав, что его обманули «финансовой пирамидой Dogecoin», — по его мнению, ответчики занимаются «рэкетом» с целью завышения цены этой криптовалюты, сообщает Bloomberg.

«Ответчики ложно и обманчиво утверждают, что Dogecoin является законной инвестицией, когда она вообще не имеет никакой ценности», — приводит агентство заявление Джонсона в его жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена.

Истец требует возмещения ущерба в размере $86 млрд, тройной ущерб в размере $172 млрд, а также документ, который запретит Маску и его компаниям продвигать Dogecoin и объявит торговлю им азартной игрой. Джонсон намерен представлять потерявших деньги из-за торговли Dogecoin с апреля 2019 года.

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По данным Bloomberg, цена Dogecoin на бирже 16 июня держалась на уровне $0,05, снизившись примерно на 67% в этом году. В мае прошлого года он достиг пика на отметке более $0,7, однако после начал снижаться. 

В январе компания Tesla добавила возможность оплаты аксессуаров этой криптовалютой. До этого Маск говорил, что Dogecoin — более подходящая криптовалюта для платежей, чем биткоин. По его словам, транзакции в сети альткоина проходят быстрее и стоят дешевле, чем операции с первой криптовалютой. 

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Теги
Полина Мартынова
Илон Маск Tesla SpaceX суд криптовалюты финансовая пирамида

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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