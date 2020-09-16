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Технологии и медиа ,  
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Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

Разработки софта против фейков и кибербуллинга в соцсетях, проекты по выявлению подделок биометрических данных и другие инициативы получат поддержку от госфондов, включая «Сколково». До 2024 года на них предусмотрено ₽46,3 млрд
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В конце августа Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности утвердила приоритетные направления для государственной поддержки. На их поддержку в 2020–2024 годах Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ) и фонд «Сколково» должны будут распределить 46,3 млрд руб. в виде грантов. РБК ознакомился со списком (его подлинность подтвердили представители РФРИТ и ФСИ), в числе приоритетных направлений в нем указаны проекты по разработке и внедрению российского программного для следующих целей:

  • выявления недостоверной информации в постах, картинках или видео, касающихся публичных политических или социальных событий. Предоставление российским соцсетям возможности доступа в режиме реального времени к каталогу недостоверных или экстремистских материалов, чтобы они могли выявлять их на своих площадках и автоматически информировать о них пользователей;
  • выявления кибербуллинга (преднамеренных оскорблений, травли, угроз) в соцсетях, мессенджерах и многопользовательских играх;
  • распознавания речи в сложных акустических условиях;
  • распознавания личности на основе силуэта человека;
  • выявления подделок биометрических данных (голоса, изображения лица, поведения);
  • поиска уязвимостей в технологиях искусственного интеллекта, системах интернета вещей и распределенных реестров, а также выявления информационных атак с использованием искусственного интеллекта;
  • создания систем видео-конференц-связи с максимальным эффектом присутствия с помощью технологий 3D, дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) и др.

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Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Как ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, в утвержденном комиссией списке приоритетных направлений для распределения грантов также упоминались проекты, связанные с созданием мультиплатформенной операционной системы, систем распознавания на основе искусственного интеллекта, платформ для онлайн-образования и здравоохранения, а также отечественных аналогов сервисов видеосвязи Zoom и Microsoft Teams. Но полный перечень направлений до сих пор не опубликован.

По словам директора департамента грантового финансирования РФРИТ Алексея Бойко, если не по всем, то по некоторым из указанных в документе направлений уже есть готовые проекты. Например, по распознаванию речи, выявлению подделок биометрических данных, недостоверной информации в контенте. «По распознаванию речи точно есть несколько проектов, по остальным направлениям скорее единичные истории, но это те, о которых мы знаем, — есть еще рынок, который не всегда открыт и откроется (проекты к нам придут) на конкурсный отбор», — отметил он. Однако конкретные примеры тех, кто может претендовать на гранты, Бойко назвать отказался. По его словам, РФРИТ сейчас готовит конкурсную документацию, в которой утвержденный перечень будет являться одним из критериев для оценки проектов.

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Представитель Mail.ru Group (владеет крупнейшими российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», несколькими мессенджерами и игровым подразделением) не стал комментировать, есть ли у компании разработки по направлениям, которым государство намерено выделять гранты. Как и то, нуждается ли Mail.ru Group в подобных разработках. Он лишь напомнил, что в конце августа «ВКонтакте» обновила нормы платформы и теперь банит «тех, кто явно пропагандирует идею, что представители какой-то социальной группы заслуживают, чтобы над ними издевались, их изолировали, избивали, уничтожали или сравнивали с грязью». В частности, соцсеть забанила более сотни сообществ с травлей уроженцев Средней Азии.

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Авторы: Анна Балашова, Владислав Скобелев, Дмитрий Серков, Анастасия Скрынникова
Теги: гранты, цифровые технологии, социальные сети, фейковые новости
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