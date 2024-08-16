Мода на отдых в Сочи и на Алтае привела к притоку молодежи в казино

Молодые люди до 25 лет стали чаще посещать легальные казино — они оказались самой быстрорастущей группой посетителей игорных зон. Но в отличие от более возрастных гостей молодежь привлекают в первую очередь неигровые развлечения

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские казино зафиксировали рост молодой аудитории в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом РБК сообщили в профильной Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), которая объединяет все четыре легально работающие игорные зоны.

Как работают казино в России По вступившему в силу в 2009 году закону игорный бизнес в России можно вести только в специально определенных игорных зонах. Сейчас в стране их четыре: «Сибирская монета» на Алтае (Altai Palace работает с 2014 года), «Приморье» рядом с Владивостоком (официальное открытие Tigre de Cristal состоялось в 2015-м), «Красная Поляна» в Сочи (запущена в 2017 году) и «Янтарная» в Калининградской области (первое местное казино Sobranie также открылось в 2017-м). Пятая игорная зона, которая должна была быть построена в Ялте, до сих пор не работает.

Игорная зона «Красная Поляна» с момента открытия в 2017 году увеличила число гостей в возрасте от 18 до 25 лет на 19 п.п. Когда она только начинала работу, доля молодых посетителей игорной зоны составляла лишь 2% от общего числа. По итогам первых семи месяцев 2024 года совершеннолетние посетители моложе 25 занимают уже 21%. В «Красной Поляне» отмечают, что только эта группа демонстрирует стабильный рост потока — в 3 п.п. ежегодно.

Расположенная на Алтае «Сибирская монета» фиксирует рост этой же возрастной категории на 9 п.п. за последние семь лет. В 2017-м на молодежь приходилось 13% от общего числа гостей, в 2024-м — 22%.

В калининградской «Янтарной» игорной зоне за все время существования азартного кластера аудитория в возрасте 18–25 лет увеличилась на 23 п.п.: с 1% в 2017-м до 24% в 2024 году.

Данными об игорной зоне «Приморье», где работают казино Tigre de Cristal и «Шамбала», ассоциация не располагает. В казино «Шамбала» РБК сообщили, что прирост молодой аудитории по итогам первого полугодия 2024 года к аналогичному периоду 2023-го составил 27,6%. РБК направил запрос в Tigre de Cristal.

В АИРИС отмечают, что остальные возрастные группы не показывают такой заметной динамики: прирост в зависимости от игорной зоны варьируется в пределах 0,5–1 п.п. каждый год.

Как меняется посещаемость российских казино Количество посетителей легальных российских казино в 2023 году составило 1,5 млн человек, что на 16% больше, чем годом ранее. Самая популярная игорная зона — «Красная Поляна», на которую приходится больше половины всех посещений, а именно 830,7 тыс. На втором месте — приморское казино Tigre de Cristal, число посетителей которого в 2023 году составило 337,1 тыс. Лидером по доле иностранных посетителей в 2023 году стала дальневосточная игорная зона: в общем потоке гостей Tigre de Cristal граждане других государств составили 16%.

Чем казино привлекают молодежь

Практически все участники рынка связывают рост молодой аудитории с развитием внутреннего туризма и разнообразием активностей в игорных зонах. В «Красной Поляне» приток гостей до 25 лет напрямую объясняют расширением неигровых видов досуга. «Кроме классических азартных игр гостям стали доступны концерты популярных звезд шоу-бизнеса, спортивные события, гастрономические ужины, театральные постановки и масштабные шоу, — пояснил представитель этой игорной зоны. — Плотный событийный календарь привлекает дополнительную аудиторию, ядро которой составляют гости до 25 лет».

Аналогичную причину называют и в приморской «Шамбале». Особенно на привлечение молодежи влияет большое количество концертов и тематических вечеринок, утверждает представитель этого казино.

Гендиректор игорной зоны «Сибирская монета» Дмитрий Белянин увеличение интереса у молодежной аудитории считает «прямым подтверждением правильной стратегии развития», а именно расширения всесезонных неигровых активностей. «Алтай в целом является мощным брендом на внутреннем рынке туризма, — рассуждает Белянин. — Входящий поток в наш регион будет расти, а конкуренция между туристическими объектами — усиливаться».

Рост молодой аудитории в российских казино продолжится, прогнозирует исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов. По его мнению, это напрямую зависит не только от разнообразия не связанных с играми развлечений, но и от развития транспортной инфраструктуры, которая все еще «требует больше времени и инвестиций». «Но мы видим, что процесс идет и вся туристическая индустрия России развивается, — отмечает Анфиногенов. — Поэтому всевозможное увеличение целевой аудитории игорных зон по возрасту, гендеру и другим признакам — это лишь вопрос времени».