Игорный бизнес заявил о превращении казино из «достоевщины» в отдых

Российские казино в последние годы переориентировались на развитие культурного досуга и туризма. Это изменило их имидж: если раньше казино воспринимались как маргинальные заведения, то теперь туда приезжают на отдых с семьей

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За 15 лет работы специальных игорных зон казино в России перестали быть «достоевщиной» и превратились в места отдыха, куда можно приехать с семьей. Такую позицию в разговоре с РБК высказали главы крупнейших российских казино.

С 2009 года деятельность казино в России легальна только в рамках специальных территорий — игорных зон. Такие меры были предприняты на фоне повсеместного распространения азартных игр, многомиллиардного оборота казино и роста числа игроманов. Всего действующих игорных зон четыре: «Красная Поляна», «Сибирская монета», «Приморье» и «Янтарная».

Из-за ситуации, которая сложилась в игорном бизнесе к 2009 году, неудивительно, что казино долгое время воспринимались как «некие маргинальные заведения», отмечает гендиректор Altai Palace (игорная зона «Сибирская монета») Дмитрий Белянин. «Такая достоевщина: ты приехал в подвал, проиграл все свои деньги и застрелился, — вспоминает он. — Сейчас гости стали к нам лояльнее. Нас уже не боятся, не ассоциируют с Содомом и Гоморрой. Посещение игорной зоны теперь считается культурным отдыхом. У людей складывается образ, что если ты бывал в казино, значит, у тебя есть какой-то определенный социальный статус».

С тем, что российские казино переориентировались на создание имиджа «места отдыха», согласен и исполнительный директор комплекса Tigre de Cristal («Приморье») Стелиос Тсифетакис. Игорный бизнес, по его словам, перестал продвигать себя через азарт и позиционируется как туристический комплекс. «Соответственно, приезжающие гости видят, что казино — это не какое-то сомнительное подпольное помещение, где творится что-то незаконное, — объясняет Тсифетакис. — Мы осознаем свою социальную ответственность и не хотим, чтобы люди становились игроманами».

Для того чтобы избежать всплеска игорной зависимости, казино, по словам Тсифетакиса, практикуют правило самоотвода: «Если гость понимает, что у него зависимость, он может внести себя в список посетителей, вход для которых будет запрещен. Кроме того, если мы видим, что гость очень много тратит, что он, например, пьян, мы не позволяем ему дальше играть».

Исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС, объединяет все игорные зоны) Дмитрий Анфиногенов в разговоре с РБК также подчеркнул, что «современному игорному бизнесу России досталось довольно мрачное наследие от азартной индустрии девяностых и нулевых». В сознании большинства российские казино воспринимались как места отдыха «для маргинальной и криминальной части нашего общества».

«Стандартные стереотипы о казино также предполагали толпы лудоманов, низкий уровень сервиса и отсутствие развлекательного разнообразия, — добавляет Анфиногенов. — На самом же деле все эти негативные представления остались в прошлом. Но донести информацию о том, что игорный бизнес в России развивается по противоположному вектору — непростая задача. За первый квартал игорные зоны выплатили 730 млн руб. налогов и приняли более 400 тыс. человек».

Опрос профильной ассоциации АИРИС, объединяющей большую часть российских казино, в конце 2023 года также подтвердил изменившееся отношение россиян к казино, приводит статистику гендиректор игорной зоны «Красная Поляна» Наталия Волдаева. Опрос показал, что 80% россиян готовы посетить игорные зоны. Причем, 21% из них хотят приехать на мероприятия событийного туризма. Главная мотивация — отдохнуть, отвлечься (так ответили 48%). Еще 45% сообщили, что им просто любопытно, 47% хотят получить новые эмоции, 40% — необычно провести совместный досуг.