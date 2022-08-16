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WSJ узнала, что США продают КНР технологии двойного назначения

Вашингтон считает Пекин конкурентом в сфере технологий, но в прошлом году Минторг США одобрил почти все заявки на экспорт технологий в Китай, в том числе тех, которые можно использовать в военных целях, выяснили журналисты
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Министерство торговли США, которое выдает разрешение на экспорт потенциально чувствительных технологий из страны, утверждает практически все запросы на экспорт технологий в КНР, в том числе те, что можно считать технологиями двойного назначения. Об этом со ссылкой на данные Министерства торговли США пишет The Wall Street Journal (WSJ).

При общем объеме экспорта США в Китай в 2020 году на $125 млрд чиновникам потребовалась получить разрешение у ведомства менее чем на полпроцента. Из этой доли агентство одобрило 94%, или 2 652 заявки на экспорт технологий в КНР, подсчитал WSJ.

«В результате США продолжают отправлять в Китай множество полупроводников, аэрокосмических компонентов, технологий, связанных с искусственным интеллектом, и других товаров, которые могут быть использованы для продвижения военных интересов Пекина», — пишет газета, отмечая, что это не вяжется с  заявлениями властей США, которые называют угрозу технологической конкуренции с Пекином одной из главных для национальной безопасности Штатов.

Министерство торговли заявило WSJ, что сосредоточено на «долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем» и принимает решения об экспорте конкретных технологий в координации с партнерами из Пентагона, Госдепа и министерства энергетики США.

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Фото:Liu Jie / Xinhua / Global Look Press

В середине июня группа американских законодателей подготовила законопроект, который предусматривает ужесточение правил инвестиций в другие государства американскими компаниями, прежде всего в Китай.

Если закон примут, что американские компании будут обязаны раскрывать данные о новых инвестициях в разные сферы, в том числе производство аккумуляторов и полупроводников, фармацевтику и др. Также планируется создать межведомственную комиссию, которая будет проверять эти вложения на предмет противоречий интересам национальной безопасности. Так американские конгрессмены намерены ограничить вовлеченность Вашингтона в развитие технологического сектора Китая.

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Байден подписал закон об инвестициях в чипы для конкуренции с Китаем
Политика
Джо Байден

Минфин США идею не поддерживает, указывая, что законопроект снизит конкурентоспособность американских компаний, писал Politico.

В Министерстве коммерции КНР заявили, что готовы принять ответные меры в связи с намерением американской администрации ужесточить инвестиционные ограничения.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Китай США экспорт технологий ограничения
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