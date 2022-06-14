Конгрессмены предложили ужесточить правила американских инвестиций в КНР

В конгрессе предложили создать межведомственную комиссию для рассмотрения инвестиций американских компаний в другие страны, прежде всего в Китай, объяснив меры соображениями нацбезопасности. Минфин раскритиковал инициативу

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Конгрессмены США подготовили законопроект, предусматривающий ужесточение правил инвестиций в другие государства американскими компаниями, прежде всего в Китай, пишут The Wall Street Journal и Politico, ознакомившиеся с текстом документа.

В соответствии с предложением американские компании будут обязаны раскрывать данные о новых инвестициях в разные сферы — производство аккумуляторов и полупроводников, фармацевтику, сказано в законопроекте, будет сформирована межведомственная комиссия для проверки и блокирования вложений по соображениям национальной безопасности.

Таким образом американские конгрессмены намерены ограничить вовлеченность Вашингтона в развитие технологического сектора Пекина. Politico пишет, что документ предусматривает резкое расширение контроля американских властей над инвестициями компаний из США в других государствах.

Американский Минфин с сомнением отнесся к предложению конгрессменов по наделению правительства дополнительными полномочиями в этой сфере. Скепсис связан с риском снижения конкурентоспособности американских компаний и снижением объемов инвестиций. При этом авторы законопроекта настаивают, что эти полномочия необходимы для решения проблем, которые связаны с тем, что американское финансирование и технологии в конечном счете оказывают помощь властям и военным Китая, пишет Politico.

«Создание механизма проверки исходящих инвестиций является важнейшим инструментом, поскольку конгресс работает над обеспечением защиты средств налогоплательщиков и защитой наших цепочек поставок из стран, вызывающих озабоченность, включая Китайскую Народную Республику», — говорится в заявлении авторов документа.

Законопроект подготовила группа сенаторов и членов палаты представителей как от Демократической, так и от Республиканской партии.

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О стремлении добиться ужесточения правил инвестирования американскими компаниями в экономику Китая говорили и в Минторге США. Министр Джина Раймондо заявила в конце мая, что этот вопрос «вызывает растущую обеспокоенность, когда американские капитал и ноу-хау, что иногда даже более важно, чем капитал, приходят в Китай». Она подчеркнула, что это особенно касается вложений в новейшие технологии.

«У этого, определенно, имеется потенциал размытия нашей конкурентоспособности, предоставления Китаю несправедливого конкурентного преимущества», — говорила глава американского Минторга.

В Министерстве коммерции Китая заявили, что готовы принять ответные меры в связи с намерением американской администрации ужесточить инвестиционные ограничения. В ведомстве уверены, что односторонние меры Вашингтона «серьезно угрожают стабильности глобальных цепочек поставок».



