WhatsApp вновь оштрафовали за отказ локализовать данные в России

WhatsApp оштрафовали на ₽18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в России

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Суд в Москве признал мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещенной в России и признанной экстремистской компании Meta) виновным в повторном правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные российских пользователей на территории России, сообщили РБК в пресс-службе Таганского районного суда.

«WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 18 млн руб.», — сказали в пресс-службе суда.

Согласно поправкам в закон «О персональных данных», вступившим в силу в сентябре 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России. В декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.

Первый штраф за данное правонарушение WhatsApp выписали в августе 2021 года. Тогда мессенджер оштрафовали на 4 млн руб. В сентябре WhatsApp вместе с Twitter и Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) обжаловал это решение суда. В общей сложности соцсети тогда оштрафовали на 36 млн руб.