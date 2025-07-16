«Ростелеком» опроверг сообщения о сбое в работе сети
Сети «Ростелекома» работают штатно, сбоя в их работе не наблюдается, сообщил РБК представитель компании. Ранее пользователи пожаловались на перебои в работе домашнего интернета.
«Сеть компании работает штатно», — сказал он.
Пользователи сервиса Downdetector жаловались на перебои в работе домашнего интернета от «Ростелекома» в течение дня, однако после 19:00 мск число таких сообщений резко выросло.
Жалобы поступали в основном из Москвы и Московской области, а также из Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга. Большинство пользователей (95%) сообщали об общем сбое. По состоянию на 21:02 мск за час поступило 400 жалоб, впоследствии их число резко снизилось.
При попытке позвонить на горячую линию «Ростелекома» из Москвы автоответчик говорил следующее: «Уважаемые клиенты города Москва. В связи с аварийной ситуацией может наблюдаться снижение скорости и разрывы интернет-соединения. Мы прикладываем все усилия по скорейшему восстановлению работоспособности. Приносим искренние извинения».
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