«Ростелеком» опроверг сообщения о сбое в работе сети

«Ростелеком»: сбоя на сетях нет, они работают штатно

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сети «Ростелекома» работают штатно, сбоя в их работе не наблюдается, сообщил РБК представитель компании. Ранее пользователи пожаловались на перебои в работе домашнего интернета.

«Сеть компании работает штатно», — сказал он.

Пользователи сервиса Downdetector жаловались на перебои в работе домашнего интернета от «Ростелекома» в течение дня, однако после 19:00 мск число таких сообщений резко выросло.

Жалобы поступали в основном из Москвы и Московской области, а также из Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга. Большинство пользователей (95%) сообщали об общем сбое. По состоянию на 21:02 мск за час поступило 400 жалоб, впоследствии их число резко снизилось.

При попытке позвонить на горячую линию «Ростелекома» из Москвы автоответчик говорил следующее: «Уважаемые клиенты города Москва. В связи с аварийной ситуацией может наблюдаться снижение скорости и разрывы интернет-соединения. Мы прикладываем все усилия по скорейшему восстановлению работоспособности. Приносим искренние извинения».