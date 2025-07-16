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Технологии и медиа ,  
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«Ростелеком» опроверг сообщения о сбое в работе сети

«Ростелеком»: сбоя на сетях нет, они работают штатно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сети «Ростелекома» работают штатно, сбоя в их работе не наблюдается, сообщил РБК представитель компании. Ранее пользователи пожаловались на перебои в работе домашнего интернета.

«Сеть компании работает штатно», — сказал он.

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»
Технологии и медиа
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пользователи сервиса Downdetector жаловались на перебои в работе домашнего интернета от «Ростелекома» в течение дня, однако после 19:00 мск число таких сообщений резко выросло.

Жалобы поступали в основном из Москвы и Московской области, а также из Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга. Большинство пользователей (95%) сообщали об общем сбое. По состоянию на 21:02 мск за час поступило 400 жалоб, впоследствии их число резко снизилось.

При попытке позвонить на горячую линию «Ростелекома» из Москвы автоответчик говорил следующее: «Уважаемые клиенты города Москва. В связи с аварийной ситуацией может наблюдаться снижение скорости и разрывы интернет-соединения. Мы прикладываем все усилия по скорейшему восстановлению работоспособности. Приносим искренние извинения».

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