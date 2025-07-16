Пользователи пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»
Пользователи пожаловались на сбой в работе домашнего интернета от компании «Ростелеком», следует из данных сервиса Downdetector.
Пользователи сообщали о перебоях в течение дня, однако после 19:00 число жалоб резко возросло. Они поступают из Москвы и Московской области, а также из Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.
Большинство пользователей (95%) сообщают об общем сбое. По состоянию на 21:02 мск за час поступило 400 жалоб.
«Уважаемые клиенты города Москва. В связи с аварийной ситуацией может наблюдаться снижение скорости и разрывы интернет-соединения. Мы прикладываем все усилия по скорейшему восстановлению работоспособности. Приносим искренние извинения», — говорит автоответчик при попытке связаться со специалистами по горячей линии.
В «Ростелекоме» опровергли РБК информацию о сбое. «Сеть компании работает штатно», — сказал представитель компании.
Минувшей ночью пользователи заметили сбой в работе игрового сервиса Steam, следует из данных DownDetector. Наибольшее количество жалоб пришлось на 1:30 мск — 1028, всего же за сутки поступило 3023 сообщения о сбоях.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров
Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа
Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности
Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов
Армения подала заявку на вступление в ШОС
Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске
В Раде подрались депутаты. Видео
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов