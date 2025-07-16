Пользователи пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»

Жалобы поступили от пользователей из Москвы и области, а также из Тверской и Нижегородской областей и Санкт-Петербурга. В Москве на горячей линии сообщили об аварии. «Ростелеком» сбой опроверг и заявил о штатной работе сети

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пользователи пожаловались на сбой в работе домашнего интернета от компании «Ростелеком», следует из данных сервиса Downdetector.

Пользователи сообщали о перебоях в течение дня, однако после 19:00 число жалоб резко возросло. Они поступают из Москвы и Московской области, а также из Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.

Большинство пользователей (95%) сообщают об общем сбое. По состоянию на 21:02 мск за час поступило 400 жалоб.

«Уважаемые клиенты города Москва. В связи с аварийной ситуацией может наблюдаться снижение скорости и разрывы интернет-соединения. Мы прикладываем все усилия по скорейшему восстановлению работоспособности. Приносим искренние извинения», — говорит автоответчик при попытке связаться со специалистами по горячей линии.

В «Ростелекоме» опровергли РБК информацию о сбое. «Сеть компании работает штатно», — сказал представитель компании.

Минувшей ночью пользователи заметили сбой в работе игрового сервиса Steam, следует из данных DownDetector. Наибольшее количество жалоб пришлось на 1:30 мск — 1028, всего же за сутки поступило 3023 сообщения о сбоях.