Онлайн-ретейлеры попросили не снижать порог начисления НДС по «упрощенке»

Участники рынка интернет-торговли попросили власти отложить снижение порога для начисления НДС по упрощенной системе налогообложения. Они опасаются падения продаж, ухода части игроков с рынка и роста конечных цен

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК; в нее входят владельцы пунктов выдачи заказов, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины и частные службы доставки и фулфилмента) направила председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой отложить снижение порога обязательного начисления НДС для предпринимателей и компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН). Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель ассоциации.

Речь идет о поручении президента России, которое он дал в июне: до 1 декабря проработать корректировку параметров УСН для организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, в том числе снизить размер дохода, по достижении которого они признаются плательщиками НДС, и предусмотреть поэтапный отказ от применения ими УСН.

С 2025 года в рамках налоговой реформы организации и ИП на УСН признаны плательщиками НДС, но бизнес, доходы которого не превышают 60 млн руб. в год, автоматически освобождают от уплаты налога. Компании и предприниматели на УСН с доходами от 60 млн до 450 млн руб. могут применять пониженные ставки НДС: 5% — при доходах от 60 млн до 250 млн руб. и 7% — от 250 млн до 450 млн руб.

До 2025 года верхняя планка для применения режима УСН составляла 265,8 млн руб. С этого года также повышен лимит средней численности сотрудников со 100 до 130 человек.

Какие риски в снижении порога

В письме АУРЭК указывает, что компании с оборотом ниже 60 млн руб. — это малый бизнес, для которого переход на уплату НДС приведет к увеличению налоговой ставки на 5 процентных пунктов (с 6–15% при УСН до 11–20% в зависимости от выбранной налоговой базы). Продавцы на маркетплейсах, «где конкуренция особенно высока», будут вынуждены добавить к цене 5% и потеряют «ценовое преимущество перед теми, кто не является плательщиками НДС», пишет ассоциация. Это приведет к снижению продаж, уходу части игроков с рынка и росту цен для конечных потребителей, опасаются авторы обращения. Повысится и риск перетока малых бизнесов в теневой сектор, менее наблюдаемые каналы продаж, такие как «доски объявлений», социальные сети и т.д., что приведет к падению доходов бюджета, предупреждают в АУРЭК.

«Любое снижение порога с 60 млн руб. в текущих экономических условиях будет убивать малый и средний бизнес. Наша позиция основана на анализе реальных операционных моделей предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Для бизнеса с оборотом 30–60 млн руб. переход на НДС — это колоссальный рост фискальной нагрузки и серьезное усложнение администрирования», — заявил РБК представитель АУРЭК. По его словам, снижение порога может поставить под вопрос рентабельность многих компаний, работающих при невысокой текущей маржинальности после всех издержек, включая закупку, логистику, маркетинг, комиссии площадок и зарплаты. Компании, достигшие оборота в 30 млн руб., уже испытывают давление от возросшего контроля и рыночных издержек — роста комиссий маркетплейсов и проверок ФНС и прокуратуры, указал представитель ассоциации.

Ассоциация попросила правительство проанализировать первые результаты налоговой реформы 2025 года и только потом принимать решение о дальнейшем снижении порогов и увеличении налоговой нагрузки, чтобы дать бизнесу адаптироваться к новым условиям, оценить риски и цели дальнейших изменений.

АУРЭК поддержал представитель Wildberries. По его мнению, снижение порога для малого бизнеса будет означать не только увеличение налоговой нагрузки, но и рост административно-бюрократических расходов. «Изменения затронут бизнес, который ранее не работал с НДС и не обладает ни достаточными знаниями, ни инструментами для соблюдения новых требований», — отметил представитель крупнейшего российского маркетплейса. Он также обратил внимание, что бизнес до сих пор приспосабливается к изменениям после налоговой реформы, проведенной в начале 2025 года.

Представители Ozon и «Яндекс Маркета», а также Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Деловой России» отказались прокомментировать предложение отложить решение.

Партнер Data Insight Федор Вирин отметил, что торговля на маркетплейсах действительно в некоторой степени зависит от очень небольших ИП с выручкой до 100 млн руб. в год. «Их доля постепенно снижается и сейчас составляет менее трети всего товарооборота на маркетплейсах. В то же время это почти 500 тыс. ИП, которые продают что-то на маркетплейсах, обеспечивая свои семьи и, возможно, семьи некоторого числа их работников. Повышение налоговой нагрузки на эти компании снизит их конкурентоспособность, ускорит процесс умирания», — считает Вирин. Среди этих микробизнесов есть не только продавцы, но также производители каких-то небольших партий уникальных товаров, например российские дизайнеры одежды, которые тоже могут частично потерять конкурентоспособность. В то же время партнер Data Insight считает, что сейчас селлеры на маркетплейсах находятся в лучших условиях по сравнению с офлайн-торговцами и речь идет о выравнивании условий ведения бизнеса.

О корректировке УСН в сфере торговли Путина попросил совладелец Hoff Михаил Кучмент на встрече президента с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Бизнесмен заявил, что действующими мерами поддержки активно пользуются недобросовестные компании, которые не уплачивают НДС, применяя практики дробления бизнеса, особенно в онлайн-торговле, в то время как раньше они были ограничены только несетевой розницей и рынками. Кучмент предложил сохранить льготные режимы для производственных компаний, сферы услуг и несетевых магазинов, где эти меры, по его словам, действительно работают как «точки роста».

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ответ на предложение предпринимателя указал, что с 2025 года идет эксперимент по обмену данными о продавцах на крупнейших интернет-платформах. Но его задача не ликвидировать «дробленщиков», а корректировать и стимулировать их переходить на общую систему налогообложения до того, как они наберут большую массу продаж.

РБК направил запрос в правительство, ФНС и Hoff.