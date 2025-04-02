Малый бизнес попросил ФНС не наказывать «упрощенцев» за ошибки с НДС

«Опора России» обратилась в ФНС с просьбой не привлекать к ответственности бизнес на «упрощенке» за ошибки с декларациями по налогу на добавленную стоимость за четыре квартала 2025 года. В этом году они уплатят НДС впервые

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Общественная организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, обратилась в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой не штрафовать предпринимателей на упрощенном режиме налогообложения (УСН) за нарушения при подаче деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) в 2025 году. РБК ознакомился с текстом письма на имя главы ФНС Даниила Егорова, подписанного президентом объединения Александром Калининым.

В частности, «Опора России» попросила рассмотреть возможность неприменения налоговыми органами мер ответственности «за непредставление или несвоевременное представление декларации по НДС за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2025 года в отношении организаций и предпринимателей на УСН». Объединение также призвало налоговую службу признать первичность нарушения, связанного с декларацией по НДС, независимо от факта привлечения к ответственности за аналогичные правонарушения по другим налогам и сборам.

Декларации по НДС за первый квартал этого года должны быть поданы не позднее 25 апреля. РБК направил запрос в пресс-службу ФНС России.

Как изменился режим УСН с 2025 года С 2025 года параметры упрощенного режима налогообложения претерпели существенные корректировки. Были расширены лимиты для его применения (по доходам — до 450 млн руб. в год, по стоимости основных средств — до 200 млн руб., по численности персонала — до 130 человек) и упразднены повышенные ставки: 8% — при базе «доходы» и 20% — для базы «доходы минус расходы», которые действовали при доходах от 199,35 млн руб. в 2024 году и при количестве сотрудников от 100 человек. Таким образом, весь бизнес на «упрощенке» перешел на базовые ставки: 6% — при базе «доходы» и 15% — для базы «доходы минус расходы». Ключевой новацией стало введение НДС для компаний на УСН. С 2025 года налог на добавленную стоимость обязаны платить «упрощенцы» с доходом от 60 млн руб. за предыдущий год. По оценке Минфина, такие доходы имеет около 3% бизнеса на УСН. Бизнес может выбрать, платить ли НДС по стандартным для всех ставкам (20% или для отдельных групп товаров 10 и 0%) или по специальным. Специальные ставки НДС для «упрощенцев» составляют 5% (при выручке от 60 млн до 250 млн руб. в год) и 7% (при выручке от 250 млн до 450 млн руб.). В случае выбора специальной ставки нельзя будет отказаться от нее в течение следующих трех лет подряд, а перейти с общей на упрощенную ставку можно в любой момент.

Какие риски несет НДС для «упрощенцев»

В письме «Опоры России» отмечается, что до 2025 года большинство организаций и предпринимателей на УСН не сталкивались с необходимостью исчисления и уплаты НДС. Это, по мнению авторов, «вызывает значительные риски». Организациям «требуется адекватное время» для настройки бухгалтерских учетных программ, электронного документооборота с ФНС и изучения порядка заполнения декларации по НДС, указывается в письме.

В «Опоре России» опасаются, что «незначительные недочеты и невнимательность» при работе с декларациями «могут обернуться для бизнесменов штрафными санкциями и проблемами с налоговой инспекцией». Так, согласно нормам Налогового кодекса, непредставление декларации в установленные сроки влечет наложение штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1 тыс. руб.

«Более того, если организация обязана подавать декларации по НДС в электронной форме, а направит в бумажном виде, декларация будет считаться непредставленной. Соответственно, пока организация будет переделывать отчетность и подавать ее повторно, сроки могут пройти», — отмечают в «Опоре России». В этом случае фирму могут не только оштрафовать, но и заблокировать ей операции по счетам в банке, а также переводы электронных денежных средств, говорится в письме.

Обосновывая просьбу, в «Опоре России» ссылаются на п. 3 ст. 114 Налогового кодекса, согласно которому при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза. Инспекция в соответствии со ст. 112 НК вправе самостоятельно устанавливать смягчающие обстоятельства и учитывать их при принятии решений о наложении штрафов.

Вопрос о снисхождении к плательщикам НДС на «упрощенке» поднимается не впервые: о необходимости такой меры в «Опоре России» говорили еще в декабре 2024 года на заседании своего правления, в котором участвовало руководство ФНС, сказал РБК исполнительный директор бизнес-объединения Андрей Шубин. Речь шла о том, чтобы ФНС дала внутреннюю инструкцию инспекторам, чтобы они не были избыточно строги к компаниям на УСН, которые стали плательщиками НДС впервые и могут допускать небольшие нарушения. «Важно, чтобы не было формального подхода, если те, кто первый раз платит НДС, ошиблись датой, что-то забыли, опоздали», — указал он. Шубин отметил, что эта тема крайне актуальна, потому что многие бухгалтеры уже прошли по три-четыре разъясняющих вебинара, но все равно нервничают перед подачей первой декларации.

Как устроена уплата НДС Налоговым периодом по НДС является квартал. По окончании каждого квартала налогоплательщик (организация или ИП) должны определить сумму исчисленного НДС, которую нужно уплатить в бюджет. Согласно методическим рекомендациям ФНС, сумма налога определяется путем сложения всех сумм НДС, исчисленных по всем отгрузкам и (или) полученным авансам за текущий квартал, а также с учетом сумм восстановленного налога. Декларация по НДС представляется в налоговый орган в электронном виде через оператора электронного документооборота не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. НДС уплачивается равными долями в течение трех месяцев до 28-го числа каждого месяца, следующего за истекшим кварталом.

Возможен ли переходный период

Практика освобождения от административных штрафов при введении кардинально новых правил в налоговой сфере и в других областях контрольно-надзорной деятельности довольно распространена, поэтому можно ожидать, что «ФНС пойдет навстречу ожиданиям бизнеса», полагает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов.

Он отмечает, что в отличие от единого налога, который платят на УСН, оформлять бумаги по НДС намного сложнее. Так, «упрощенцам» необходимо освоить особую систему учета и отчетности по НДС — счета-фактуры, книги покупок и продаж, а декларации можно подавать только в электронном виде, перечисляет эксперт. Кроме того, если они выбрали стандартные ставки и заявляют в декларации вычеты на сумму НДС, перечисленную в составе цены поставщикам, то им важно убедиться в надежности поставщиков и правомерности вычетов.

«Все это требует времени на адаптацию, поэтому переходный период объективно нужен. Таким переходным периодом как раз может стать временное освобождение от штрафов. При этом налогоплательщик не освобождается от обязанности платить налог, а в случае просрочки — от пени», — говорит Зарипов.

Он также обращает внимание на то, что сама необходимость встроить в сложившиеся бизнес-процессы расчет и уплату НДС влечет дополнительные расходы и «неизбежный стресс». «Угроза штрафов и блокировки счетов могут лишь усилить стресс для основной массы добросовестных налогоплательщиков из сферы малого и среднего бизнеса», — уверен он.

Шансы на то, что ФНС полностью удовлетворит обращение «Опоры России», не так велики, считает директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров. Он, в частности, указывает, что сценарии смягчения подхода к налогоплательщикам зависят не только от ФНС России, но и от Минфина и других органов власти. «Положения Налогового кодекса об ответственности не оставляют налоговым органам настолько широких полномочий, чтобы отказаться от применения мер ответственности в случаях нарушения порядка предоставления деклараций. В равной степени это касается преодоления правил НК о повторности правонарушений», — говорит юрист.

Однако в пределах полномочий налоговых органов находится вариант издания разъяснений о необходимости считать совершение такого правонарушения налогоплательщиком, впервые подающим декларацию по НДС, смягчающим обстоятельством, отмечает Гюльбасаров.

Рассуждая о трудностях, связанных с администрированием НДС, эксперт напоминает, что налог должны платить компании и ИП с доходом от 60 млн руб., поэтому они «с очень высокой долей вероятности» смогут привлечь специалистов для настройки учетных систем, а подача декларации будет выполняться собственной бухгалтерией. Юрист также напоминает, что новации законодательства по НДС для УСН были введены в июле 2024 года и у бизнеса был «значительный промежуток времени для выполнения административной подготовки к исчислению и уплате налога на добавленную стоимость».

«Таким образом, несмотря на то что обязанность подать декларацию по НДС для налогоплательщиков может быть новой, требует отвлечения ресурсов и перенастройки бизнес-процессов, все же она не должна быть для налогоплательщиков сюрпризом или непреодолимым препятствием. Отсюда есть основания считать, что риски штрафов и проблем являются умеренными и обратно пропорциональны степени предусмотрительности налогоплательщика», — резюмирует эксперт.