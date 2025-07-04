В ВШЭ спрогнозировали замедление роста доходов россиян из-за налогов

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Переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ с понижением порога для ставки 15%, до 2,4 млн руб. в год приведет к снижению темпов роста реальных доходов населения на 0,4%, говорится в июньском исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) «Барометр экономического поведения домохозяйств» (на исследование обратил внимание «Коммерсантъ»).

«Повышение налогов на доходы и платежей на потребление домохозяйств в 2025 году при прочих равных приведет к сокращению располагаемых доходов населения и, возможно, к сокращению потребления отдельных видов товаров», — говорится в результатах исследования.

В ВШЭ отметили, что на самом балансе доходов, расходов и сбережений населения увеличение налогового бремени не сказывается, но изменения могут привести к сокращению потребления отдельных видов товаров и услуг и одновременно — к увеличению расходов на обязательные платежи и различные взносы.

Дополнительное влияние окажет рост налога на процентные доходы по вкладам — в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом. Это, по мнению аналитиков ВШЭ, может замедлить частное потребление, на которое в 2024 году пришлось 2,9 п.п. из общего прироста ВВП в 4,3%.

Наряду с налоговой нагрузкой, по мнению авторов исследования, на доходы давит замедление роста зарплат. В марте 2025 года средняя зарплата на крупных и средних предприятиях в реальном выражении не изменилась по сравнению с мартом 2024 года, а в апреле рост составил 4 против 8% годом ранее, отметили в ВШЭ.

По данным на осень 2024 года, жителю России для «нормальной жизни» в среднем было достаточно дохода 81 тыс. руб. на человека в месяц, следовало из очередного выпуска «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» НИУ ВШЭ.

Аналитики ВШЭ отметили, что за 2024 год показатель вырос на 14%. Осенью 2023 года россияне считали достаточным доход 70,8 тыс. руб. на человека в месяц.

Три четверти жителей России назвали «нормальным» доход от 30 тыс. до 100 тыс. руб., треть опрошенных посчитала достаточной ежемесячную сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., еще четверть респондентов — от 70 тыс. до 100 тыс. руб.